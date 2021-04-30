الاتحاد .. تجديد عقد كاريلي لتقليل المصاريف

أكدت المصادر، أن إدارة نادي الاتحاد تنوي تجديد عقد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لمدة موسمين، بعد نجاحه في قيادة فريقه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر ووصيفه الشباب، فضلا عن وصوله إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث سيلاقي الرجاء الرياضي المغربي يوم 21 من آب (أغسطس) المقبل.

وتتحرك إدارة الاتحاد لتجديد عقد المدرب البرازيلي لتقليل المصاريف المالية، ولا سيما أنها مطالبة بتأمين نحو 30 مليون ريال لأندية محلية للحصول على شهادة الكفاءة المالية لقيد اللاعبين الجدد، حيث أصدرت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي أربعة قرارات ملزمة لأندية: الفيصلي بمبلغ 7.25 مليون ريال، و11 مليون ريال للقادسية، ثلاثة ملايين ريال للاتفاق، 7.25 مليون ريال لنادي هجر.

وأضافت المصادر: "عقد كاريلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسيتم الجلوس مع المدرب ووكيل أعماله لصياغة العقد الجديد". ميدانيا، يواصل الفريق الأصفر تنفيذ برنامج توقف الدوري استعدادا للجولات الأربع الأخيرة في الدوري وخوض نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث خضع اللاعبون لبرامج لياقية مختلفة تتخللها تدريبات تكتيكية، إضافة إلى تدريبات ترفيهية.

وينتظر أن يخوض الاتحاد خلال فترة التوقف الحالية مباراتين وديتين أمام الرائد والوحدة على ملعبه في جدة، تحددان لاحقا.

من جهة أخرى، يغادر المدافع زياد الصحفي إلى الرياض غدا لإجراء عملية جراحية في الساق اليمنى، يغيب على إثرها إلى نهاية الموسم الحالي، فيما بدأ اللاعب عبدالإله المالكي برنامجه التأهيلي، على أن ينتهي بعد أسبوعين.