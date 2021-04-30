الفيصلي .. النقاط «حمراء»

رغم أنه لعب ناقصا نحو 23 دقيقة، إلا أن الفيصلي تخطى معضلة مضيفه القادسية في الرمق الأخير، بعد أن تغلب عليه 2 /1، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفض البرازيلي جيليرمي أجوستو مهاجم الفيصلي، عودة فريقه بنقطة من الخبر، بعد أن أحرز هدفا قاتلا من كرة مرتدة تخطى بها الحارس فيصل مسرحي وأودع الكرة في الشباك، رجح به كفة "العنابي" الباحث عن الخروج من المقاعد المتأخرة، ولا سيما أنها مهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وأصبح رصيد الفيصلي 33 نقطة بفارق نقطة عن القادسية الذي يملك 34 نقطة.

وكان جيليرمي منح فريقه التقدم بعد مرور 33 نقطة، إلا أن حسن العمري أدرك التعادل من ركلة جزاء (76)، رافعا رصيده إلى 11 هدفا.

وشهدت المباراة طرد الحكم رضوان جيد خالد الكعبي لاعب الفيصلي بـ"الأحمر" بعد حصوله على بطاقتين صفراوين (33، و67).