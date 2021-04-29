رغم الجائحة .. عمالقة التكنولوجيا يربحون مليارات الدولارات

رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- 14.05 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية خلال مارس.. ارتفعت 15%
- 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية و1055 حالة شفاء و 11 وفاة
- سعر برميل نفط برنت خلال شهر
- مستثمرون صينيون كبار يجرون محادثات لشراء حصة في أرامكو السعودية
- 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية و867 حالة شفاء و 13 وفاة
- ورثة سامسونج يدفعون 10.8 مليار دولار ضرائب تركات.. الأكبر في تاريخ كوريا الجنوبية
- درس من الهند.. كوفيد يعاقب الغطرسة
- "مجموعة تداول السعودية" تعلن عن تعيين المستشارين الماليين لعملية الطرح العام الأولي
- الاتصالات السعودية: تعيين رئيس للمجلس ونائب رئيس المجلس وممثلي الشركة لدى هيئة السوق
- لتحسين المشهد الحضري.. إطلاق مشروع امتياز الإعلانات الخارجية في المدينة المنورة
أضف تعليق