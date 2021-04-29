طرح وترسية المزايدة على الشعير للقطاع الخاص

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب للعملاء ، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إسناد عملية إستيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص ، فقد تم طرح وترسية المزايدة على مخزونات الشعير والأكياس لصالح القطاع الخاص، وبناء عليه ستبدأ الشركات التي إستكملت جميع الاجراءات النظامية لها بالبيع مباشرة للعملاء من خلال محطات التعبئة التالية :

- ( شركة المتحدة للأعلاف ) محطة الشركة المتحدة للأعلاف بمحافظة ضباء بمنطقة تبوك - ( شركة النافع للأغذية ) محطة شركة المساعد للتجارة والمقاولات بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة .

- (شركة المتحدة للأعلاف ) محطة الشركة المتحدة للأعلاف بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة - ( شركة المتحدة للأعلاف ) محطة الشركة المتحدة للأعلاف بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة .

- (شركة النافع للأغذية) محطة شركة المساعد للتجارة والمقاولات بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة .

- (شركة المتحدة للأعلاف) محطة الشركة المتحدة للأعلاف بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة - ( شركة المتحدة للأعلاف ) محطة الشركة المتحدة للأعلاف بمحافظة جازان بمنطقة جازان.

إستمرار بقية المحطات بالعمل حسب المعتاد لحساب المؤسسة العامة للحبوب .

وبناء عليه سيتم وقف الحسابات البنكية للمؤسسة العامة للحبوب المخصصة للمحطات التي أكملت اجراءاتها النظامية والمشار إليها أعلاه إعتبارا من اليوم الخميس 29 أبريل 2021 م ويمكن للعملاء الإيداع في حسابات الشركات مباشرة ، وبخصوص العملاء ممن لديهم إيداعات سابقة في حسابات المؤسسة فيمكنهم التحميل من المحطات الأخرى التي تعمل لحساب المؤسسة ،أو تسليم أصل الإيداع للإدارة العامة للشعير بالمؤسسة لإستكمال إجراءات إعادة المبالغ في حساباتهم البنكية .