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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

عدد سكان الصين ينخفض لأول مرة منذ عام 1960

عدد سكان الصين ينخفض لأول مرة منذ عام 1960

الاقتصادية من الرياض
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