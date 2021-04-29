غيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية، وأكدت تصنيفها عند B2. وقالت موديز أن تغيير النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية يرجع إلى مخاطر ناشئة عن ضعف مالي أكبر مما كان متوقعا بحسب رويترز.
- موديز: النظرة المستقبلية للبحرين سلبية .. مخاطر الضعف المالي كبيرة
- أمريكا: ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي
- قطر تحقق فائضا طفيفا بـ 200 مليون ريال في الربع الأول
- تسارع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا.. ارتفعت 140% خلال الربع الأول
- إنشاء صندوق الدفاع الأوروبي بـ 8 مليارات يورو
- إيرادات سوق ألعاب الفيديو في العالم تفوق 300 مليار دولار
- مطار العاصمة الألمانية الجديد يسجل خسائر مليار يورو بسبب الإهلاك
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- خليجية
- موديز: النظرة المستقبلية للبحرين سلبية .. مخاطر الضعف المالي كبيرة
أخبار اقتصادية- خليجية
- 14.05 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية خلال مارس.. ارتفعت 15%
- 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية و1055 حالة شفاء و 11 وفاة
- مستثمرون صينيون كبار يجرون محادثات لشراء حصة في أرامكو السعودية
- 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية و867 حالة شفاء و 13 وفاة
- ورثة سامسونج يدفعون 10.8 مليار دولار ضرائب تركات.. الأكبر في تاريخ كوريا الجنوبية
- درس من الهند.. كوفيد يعاقب الغطرسة
- "مجموعة تداول السعودية" تعلن عن تعيين المستشارين الماليين لعملية الطرح العام الأولي
- لتحسين المشهد الحضري.. إطلاق مشروع امتياز الإعلانات الخارجية في المدينة المنورة
- أكثر من 200 ألف وفاة بكورونا في الهند والمتحور الهندي منتشر في 17 دولة
- في إطار جذب المدارس الدولية.. الهيئة الملكية للعاصمة تعلن افتتاح كلية كينجز الرياض
أضف تعليق