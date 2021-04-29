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أخبار اقتصادية- خليجية

موديز: النظرة المستقبلية للبحرين سلبية .. مخاطر الضعف المالي كبيرة

موديز: النظرة المستقبلية للبحرين سلبية .. مخاطر الضعف المالي كبيرة

الاقتصادية من الرياض

غيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية، وأكدت تصنيفها عند ‭B2‬. وقالت موديز أن تغيير النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية يرجع إلى مخاطر ناشئة عن ضعف مالي أكبر مما كان متوقعا بحسب رويترز.

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