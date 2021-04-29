البنيان : استراتيجية الشركة حول توزيع الأرباح للمساهمين مستمرة

قال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة سابك والرئيس التنفيذي، أن تحسن الهوامش الربحية للشركة خلال الربع الأول يأتي من خلال التحسن في الطلب وقلة في العرض تزامن مع ارتفاع أسعار البترول، بالإضافة إلى إدارة التكاليف التشغيلية للشركة، مضيفا أن أسعار المنتجات ارتفعت بمتوسط 25 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام 2020.

وأشار البنيان في مؤتمر صحافي حول نتائج أعمال الشركة للربع الأول 2020، إلى استمرار ألية التوزيع الأرباح للمساهمين بحسب استراتيجية الشركة، وأن ذلك لا يتعارض كونها جزء في برنامج شريك" حيث تتشرف الشركة بتواجدها في البرنامج الذي يمكنها بالنمو في السوق المحلي وتعزيز التواجد العالمي، وبين أن الشركة لديها موازنة ما بين توزيع الأرباح وفرص تعزيز النمو للشركة لإعطاء العائد الإيجابي للمدى البعيد لمساهمي الشركة.

وتوقع البنيان استمرار الأداء الإيجابي في الربع القادم مدعوما باستمرار التحسن في الأسعار من خلال الزيادة في الطلب، وأن الشركة تتابع عملية نجاح وكفاءة اللقاحات حول العالم بحكم تأثيرها الكبير على فتح الاقتصاد وعودة النشاط وزيادة الإنفاق للمستهلكين.

