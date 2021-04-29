الذهب يتحول للخسارة مع تقدم الدولار

قلبت أسعار الذهب مسارها لتتراجع اليوم الخميس، إذ صعد الدولار، فيما تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لاستقاء المزيد من المؤشرات بعد تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي توقعات اقتصادية أكثر إشراقا رغم إبقائه على موقف سياسته المائل للتيسير.وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1780.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1780.50 دولار للأوقية.وبحسب "رويترز" قال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتالز فوكاس "حقيقة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي متفائل حيال التعافي الاقتصادي تعني أن الذهب ستواجهه صعوبة في العودة للارتفاع على الفور. في الولايات المتحدة، يعني الزخم الاقتصادي أيضا أن عوائد السندات ستميل للزيادة، وهو ما سيبقي الذهب تحت ضغط".أغلقت أسعار النفط على زيادة أمس الأربعاء بعد أن قرر الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى منخفض وقال إنه من السابق لأوانه التفكير في التراجع عن دعمه الطارئ.كما كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة لحزمة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار للأسر والتعليم، والتي كشف عنها في أول خطاباته بالكونجرس.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2948.43 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1962.50 دولار يوم الثلاثاء.واستقر البلاتين عند 1219.01 دولار، وربحت الفضة 0.8 بالمئة لتسجل 26.37 دولار للأقية.