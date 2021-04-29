أسعار الصلب في الصين ترتفع إلى مستويات قياسية

تتجه أسعار التعاقدات الآجلة للصلب في الصين إلى مستويات قياسية جديدة، مع اتخاذ الحكومة الصينية إجراءات حاسمة بهدف الحد من الانبعاثات الغازية وإنتاج الصلب في أكبر منتج له على مستوى العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن منتجي الصلب في الصين يخضعون لرقابة مشددة بعد إعلان حكومة الرئيس شي جين بينج رغبتها في خفض إنتاج البلاد من الصلب بعد وصوله إلى مستوى قياسي بلغ نحو مليار طن سنويا. وفي أحدث تحرك حكومي أمر وزير البيئة الصيني بإجراء عمليات تفتيش لإغلاق المصانع التي لا تمتلك أنظمة صرف قانونية للمخلفات أو تتلاعب في بيانات العوادم الغازية.

وأدت الإجراءات الحكومية إلى ارتفاع أسعار اثنين من منتجات الصلب الرئيسية وهما الحديد المطاوع واللفائف المسحوبة على الساخن إلى مستويات قياسية في بورصة شنغهاي. كما ارتفعت أسعار خام الحديد في ظل تحسن الطلب سواء في الصين أو في العالم.

وارتفع سعر الحديد المطاوع بنسبة 1.6% إلى 5441 يوان للطن في بورصة شنغهاي للتعاقدات الاجلة، ليتجه نحو أعلى مستوى له على الإطلاق. كما ارتفع سعر لفائف الصلب المسحوب على الساخن بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى له منذ بداية تداوله في البورصة في .2014 أصبحت صناعة الصلب هدفا مبكرا للإجراءات الصينية الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول .2060 وتنتج صناعة الصلب نحو 15% من إجمالي الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الصين لتصبح أكبر مصدر صناعي لهذه الغازات.