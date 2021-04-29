إنتاج السيارات في بريطانيا ترتفع خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس زيادة إنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ صيف 2019. وبحسب بيانات جمعية منتجي السيارات في بريطانيا زاد إنتاج السيارات بنسبة 46.6% خلال مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي شهد انهيار الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا. في الوقت نفسه زاد إنتاج السيارات خلال مارس الماضي بعد 18 شهرا من التراجع المستمر ليصل إلى 115498 سيارة.

في الوقت نفسه فإن الإنتاج خلال الشهر الماضي أقل بنسبة 22.8% عن متوسط الإنتاج الشهري خلال السنوات الخمس الماضية. كما تراجع إجمالي الإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب "د ب أ" زاد الإنتاج للسوق المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 19.4% في حين زاد الإنتاج بغرض التصدير بنسبة 54.1%. في الوقت نفسه زادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33.5% وإلى الولايات المتحدة بنسبة 36.4% وإلى آسيا بنسبة 54.1%.

قال مايك هاوز ، الرئيس التنفيذي لجمعية منتجي السيارات في بريطانيا ، إنه في الوقت الذي يتحسن فيه وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وفي بعض أسواق التصدير الرئيسية ، لا يزال المصنعون يكافحون للتعامل بقية المشكلات ، وعلى الأخص النقص العالمي في إمدادات أشباه الموصلات المستخدمة في صناعة السيارات.