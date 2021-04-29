صدى إعلامي عالمي لمقابلة ولي العهد .. تقارير نوعية عن تطورات الاقتصاد السعودي

تابعت الصحف العالمية باهتمام كبير ما جاء في مقابلة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية، وتناول فيها أبرز ما حققته برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية.وأكدوا أن الحوار احتوى قضايا سياسية، اقتصادية، اجتماعية، واستراتيجية مهمة للمنطقة والعالم، حيث تناول هذه القضايا بشفافية وثقة تامة.من جهتها، قالت وكالة روسيا في تقرير تحليلي عن القضايا التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واتخاذ الحكومة السعودية "خطوات حيوية" في 2015 من خلال إعادة هيكلة وزارات وتأسيس مجالس إدارات جديدة.بينما اهتم موقع "بي بي سي" بحديث الأمير محمد بن سلمان حول رغبة بلاده في إقامة علاقات "طيبة ومميزة" مع إيران. وأوضح الموقع أن هذه التصريحات تأتي بعد ستة أعوام من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بيد أنه أثار ما وصفه بـ"تصرفات طهران السلبية" مع الدول الجارة.كما تناولت صحيفة "أنكنمك تايمز" الهندية المحاور الاقتصادية التي تحدث عنها ولي العهد في هذه المقابلة، وأبرزها مسألة مركز السياسات للدولة والخطوات الإصلاحية الجارية في المملكة. واهتمت أيضا بحديث عن التطورات التي شهدتها أسواق النفط العالمية ومستقبلها في دعم الاقتصاد السعودي والمشاريع التنموية التي تم تنفيذها على أرض الواقع من خلال رؤية المملكة 2030.بينما لخصت وكالة "رويترز" للأنباء المحاور الاقتصادية في مقابلة ولي العهد وأبرزت موضوع مشاريع التنوع الاقتصادي في برامج "رؤية 2030" وأهميتها في دعم مداخيل الاقتصاد الوطني، والسياسات التي اتخذها صندوق الاستثمارات العامة عقب إعادة هيكلته وتعاظم أدواره في المجالات الاستثمارية داخل السعودية وخارجها.وذكرت الحديث عن شركة أرامكو في المقابلة بوصفها أكبر الشركات النفطية في العالم واهتمام المستثمرين بنشاطاتها التجارية خاصة في مجال النفط ومشتقاته. في حين اهتمت صحيفة "يو. إس. نيوز" الأمريكية بمقابلة ولي العهد مقتبسة مقتطفات منها خاصة فيما يتعلق بقضية علاقة السعودية مع إيران وأيضا تهيئة اليمن لاتفاقية سلام دائمة تنهي حالة الحرب فيها.بينما نشرت صحيفة "أسوس أنفو" تقريرا عن مقابلة ولي العهد وتناوله القضايا الاقتصادية التي تهم السعودية والبرنامج التخطيطي للاستفادة من الموارد النفطية لتهيئة المملكة للمرحلة المقبلة، فيما ركزت على إنشاء مكتب عمل ميزانية الدولة مستقل عن وزارة المالية.