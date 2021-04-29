«نمو» تهبط 2.2 % بتداولات قيمتها 21 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 2.2 في المائة، لتغلق عند 24168 نقطة فاقدة 533 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 93 في المائة إلى 21 مليون ريال، بينما قفزت الأسهم المتداولة 107 في المائة إلى 384 ألف سهم، أما الصفقات، فارتفعت 28 في المائة إلى 857 صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "حديد وطني" بنحو 3.9 في المائة، ليغلق عند 68.30 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنحو 2.6 في المائة، ليغلق عند 150 ريالا، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بنحو 0.3 في المائة، ليغلق عند 32.70 ريال، بينما تراجع سهم "الوطنية للبناء والتسويق" وحيدا بنحو 7.7 في المائة، ليغلق عند 369 ريالا.وكان الأعلى تداولا "أسمنت الرياض" بقيمة 8.8 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 5.6 مليون ريال، وحل ثالثا "سمو" بقيمة 3.2 مليون ريال.