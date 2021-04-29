الجدعان يستعرض مع وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي أوجه التعاون

التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان في مقر وزارة المالية بالرياض أمس، وزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا محمد أزمين علي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز سبل التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا، كما جرى خلال اللقاء مناقشة تدابير الانتعاش الاقتصادي في البلدين.

