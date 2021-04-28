رئيس الاتحاد العربي يلتقي برؤساء اتحادات FIFA و AFC و CAF

ألتقى الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة على هامش قرعة بطولة كأس العرب بجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وذلك بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي.

وتم خلال الاجتماع استعراض كافة المستجدات المتعلقة ببطولة كأس العرب في نسختها الـ 10 التي يشرف عليها الاتحاد الدولي وتقام منافساتها في قطر من 1 وحتى 18 ديسمبر 2021 بمشاركة 23 منتخبا عربيا.

كما ألتقى الأمير عبدالعزيز بن تركي بسلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وايضاً ألتقى بباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي.