فتح باب الانضمام لمتطوعي كأس العرب .. والمؤهلون يشاركون في تنظيم المونديال

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 التي تضم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد القطري لكرة القدم وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عن فتح باب التطوع أمام المهتمين من داخل دولة قطر لدعم استضافة الدوحة للبطولة التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري.

وأوضح القائمون على تنظيم كأس العرب أن المتطوعين الذين سيقع عليهم الاختيار سيقدمون الدعم اللازم في كافة الجوانب التشغيلية المتعلقة بتنظيم البطولة مثل الضيافة والترحيب بالمشجعين وإرشادهم إلى مقاعدهم وخدمات المعلومات، ودعم وسائل النقل، وخدمات الإعلام والبث وغيرها.

وقالت رشا القرني مدير إدارة القوى العاملة والمتطوعين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث "نتطلع من خلال فتح باب التطوع إلى استقطاب الأفراد الذي يتحلون بروح الحماس والتفاني للإسهام في دعم جهودنا لاستضافة هذه البطولة التاريخية المرتقبة".

وأكدت أن المتطوعين يشكلون ركيزة أساسية في كافة البطولات الرياضية التي تستضيفها قطر بفضل دورهم الحيوي الهام في تعزيز الحماس لدى الجماهير وتقديم المساعدة التي تضمن خوض آلاف المشجعين تجربة ثرية ومتميزة.

وأشارت إلى أن الانضمام إلى فريق المتطوعين خلال كأس العرب سيسهم في إثراء تجربة المتطوّع وإكسابه خبرات قيمة من شأنها تطوير مهاراته علاوة على المشاركة في إنجاح حدث كروي استثنائي يعد بمثابة محطة في غاية الأهمية لتقييم جاهزية قطر لاستقبال العالم عند استضافتها مونديال كرة القدم 2022.

ونوّهت القرني إلى أن التطوع في بطولة كأس العرب سيزيد احتمالية اختيار المتطوع ضمن صفوف فريق المتطوعين الذي سيسهم في استضافة قطر في 2022 لمنافسات النسخة الأولى من كأس العالم في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويشترط ألا يقل عمر المتطوع عن 18 عاما وأن يُتقن التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، والتفرّغ للعمل في ثماني مناوبات على الأقل موزعة على أيام الأسبوع وخلال عطل نهاية الأسبوع طوال فترة البطولة التي تختتم منافساتها في 18 ديسمبر المقبل، وتمتد كل مناوبة لثماني ساعات تقريبا.

وسيحظى المتطوعون بفرصة قيمة لتنمية مهاراتهم في مختلف الجوانب المتعلقة باستضافة البطولات الرياضية الكبرى كما سيتلقون التدريب اللازم لضمان تزويدهم بكافة الأدوات والمهارات التي تضمن أداء المهام الموكلة إليهم بإتقان وستصدر لهم التصاريح اللازمة إضافة إلى تسلّم الزي الموحد بفريق المتطوعين إلى جانب استخدام وسائل النقل العام خلال البطولة.

يشار إلى أن كأس العرب التي ستستضيف منافساتها ستة من استادات مونديال قطر 2022 ستقام بمشاركة 23 منتخبا من المنطقة العربية. ويخوض نهائيات البطولة نهاية العام الجاري 16 منتخبا منها 9 منتخبات تأهلت مباشرة بعد تصدرها قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا ومن بينها قطر المستضيفة إضافة إلى المنتخبات الـ 7 التي ستنجح في حجز بطاقات التأهل من مرحلة التصفيات التمهيدية المؤهلة للنهائيات بمشاركة المنتخبات الـ 14 الأقل تصنيفا.

بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] للتعرف على مزيد من التفاصيل حول التطوع في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.