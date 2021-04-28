بعد استقرار التضخم .. "المركزي المصري" يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي المصري أسعار فائدة ليلة واحدة دون تغيير اليوم قائلا إن التضخم استقر وإن الاقتصاد يبدي مؤشرات تعاف بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا. والقرار الذي توقعه معظم المحللين يبقي أسعار الفائدة المصرية الحقيقية عند أحد أعلى المستويات في الأسواق الناشئة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر إقراض ليلة عند 9.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% للمرة الرابعة على التوالي بعد خفض الأسعار في سبتمبر ونوفمبر. وللمقارنة بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 أشهر 13.135% في عطاء هذا الأسبوع.

واجتمعت لجنة السياسة النقدية مبكرا يوما عما كان مقررا بعدما قررت الحكومة منح عطلة تحرير سيناء غدا بدلا من الأحد ليحظى المصريون بعطلة نهاية أسبوع أطول. وقالت اللجنة إن معدل التضخم العام استقر عند 4.5% في فبراير ومارس وإن الاقتصاد العالمي يبدي مؤشرات تعاف.

وقالت في بيان "تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. "وفي ذات الوقت استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة مع 7.3 بالمئة خلال الربع الثالث من ذات العام". وتوقع 19 من 20 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن تبقي اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في سبتمبر وفي نوفمبر و 300 نقطة أساس مع بدء تفشي الجائحة في مارس 2020. وأسعار الفائدة الآن عند أدنى مستوى منذ يوليو 2014. وقلصت لجنة السياسة النقدية في ديسمبر معدل التضخم المستهدف إلى 5-9 % من 6-12 %.