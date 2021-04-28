بعد انخفاض الإصابات بكورونا .. الأردن يلغي حظر التجول أيام الجمعة

قررت الحكومة الأردنية اليوم إلغاء حظر التجول أيام الجمعة اعتبارا من بعد غد إثر انخفاض عدد الإصابات المسجلة يوميا بكوفيد-19.

وقال صخر دودين وزير الدولة لشؤون الإعلام خلال مؤتمر إنه "تقرر وقف العمل بحظر التجول أيام الجمعة اعتبارا من يوم من بعد غد الجمعة". ويفرض حظر التجول الجمعة عند ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وآخر مرة أعيد فرضه في 26 فبراير بعد ان تجاوزت الإصابات في ذلك الشهر 4 آلاف إصابة يوميا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن "هذا القرار أتخذ استجابة لمطالب 95 نائبا طالبوا بالتخفيف من الإجراءات الحالية على المواطنين". كما سيتم السماح للمواطنين بأداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

لكن الوزير أكد استمرار العمل بحظر التجول الليلي الذي يبدأ من السابعة مساء لغاية السادسة صباحا. وأضاف دودين إن "هذا أقصى ما يمكن اتخاذه في الوقت الحالي نظرا للوضع الوبائي وظهور متحورات آخرها الهندي الذي بدأ بالانتشار في العديد من دول العالم".

من جهته أكد وزير الصحة فراس هواري أن "القطاع الصحي منهك والضغط عليه كبير جدا". داعيا الأردنيين إلى التسجيل على المنصة الحكومية من أجل أخذ اللقاحات. وقال "نحن نهدف الى الوصول الى تطعيم 100 الف شخص يوميا".

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضي وسُجلت اليوم 1910 إصابات و 47 وفاة بعد ان كانت بلغت أرقاما قياسية الشهر الماضي ووصلت الى أكثر من 9 آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 مارس. وفي الإجمال سجل الأردن 708 الف إصابة بفيروس كورونا و 8754 وفاة.

وقال دودين إن الأردن يأمل بالوصول إلى "صيف آمن" وإلغاء كل أنواع الحظر والإغلاقات في الأول من يوليو. وأوضح إن الحكومة تأمل تطعيم 3 ملايين شخص مع مجيء يونيو. وأعلن أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي أمس إن 695 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و 137 ألفا تلقوا كلتا الجرعتين.

وبدأ الاردن في 13 يناير التلقيح ومنح تراخيص طارئة لـ 5 لقاحات هي "سينوفارم" و "فايزر بايونتيك" و "أسترازينيكا" و "جونسون آند جونسون" و "سبوتنيك في".

واتخذ الأردن منذ مارس 2020 جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد حيث أغلقت الجامعات والمدارس وتم اعتماد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية. فيما حظرت حفلات الزفاف ومجالس العزاء. كما ألزمت مواطنيها بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين.