أسهم أوروبا تغلق مستقرة وسط تفاؤل بالأرباح وحذر بشأن المركزي الأمريكي

أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة اليوم وسط تفاؤل حيال سلسلة نتائج إيجابية من البنوك أبطلتها مشاعر الحذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بينما قادت البنوك مكاسب القطاعات الإقليمية. وختم مؤشر القطاع معاملات اليوم على صعود نسبته 1.5%.

قفز سهم دويتشه بنك 10.7% متصدرا ستوكس 600 حيث ساعده الأداء القوي لوحدة بنك الاستثمار على تحقيق صافي ربح أفضل من المتوقع للربع الأول من العام.

وزاد سهم بنك سانتاندير الإسباني 2.7% بعد أن فاقت أرباح الربع الأول التوقعات، وذلك دون تجنيب مخصصات جديدة للجائحة ووسط أرباح قياسية له في أمريكا.

وتقدم سهم مجموعة لويدز المصرفية 3.5 بالمئة بعد ربح أفضل من المتوقع، وزاد سهم بنك إس.إي.بي السويدي زيادة طفيفة لأسباب مماثلة.

وقال توم دورنر مدير استثمارات الأسهم الأوروبية لدى أبردين ستاندرد إنفستمنتس "على مستوى السوق أبلت أوروبا بلاء حسنا منذ بداية السنة ومن الواضح أن هناك توقعا لتعاف سيكون قويا للغاية .. مازال هناك تحول في السوق صوب الأسماء الأكثر ارتباطا بالدورة الاقتصادية مثل البنوك والسيارات".

ويدعم الشراء في تلك الأسهم قطاعات السفر والترفيه والسيارات والموارد الأساسية والبنوك لتصبح من بين الأفضل أداء في منطقة اليورو هذا العام.