الصين تعتزم منح شركات ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا تخفيضات ضريبية

أعلنت وزارة المالية الصينية اعتزام الحكومة زيادة الإعفاءات الضريبية لشركات العلوم والتكنولوجيا كما أعلنت تقديم تخفيضات على رسوم الواردات وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على مدى الأسبوع الماضي. وقالت وزارة المالية إن معاهد الأبحاث والمعامل والجامعات والمتاحف وغيرها من المؤسسات المماثلة ستكون ضمن قائمة المؤسسات التي تستحق التخفيضات الضريبية.

ونقلت "بلومبيرج" عن مابل شانج المحلل الاقتصادي في ديلوت للاستشارات بمدينة شنغهاي الصينية "كما يتضح من المقترحات في الخطة الخمسية رقم 14 سيكون الابتكار العلمي والتكنولوجي مكونا أساسيا لنموذج التنمية الجديد في الصين خلال السنوات الـ 5 المقبلة وسيتم تكثيف الجهود في هذه المجالات".

ورغم أنه لم يتم إعلان كافة تفاصيل هذه الخطة فإن مراكز الأبحاث والتطوير الأجنبية العاملة في الصين يمكنها التقدم بطلبات للاستفادة من هذه التخفيضات من خلال إدارات المالية والضرائب الإقليمية على أن تكون الموافقة النهائية على هذه الطلبات من سلطة وزارة التجارة المركزية.

وتضم قائمة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة حاليا واردات الكتب والمواد التعليمية والأفلام العلمية وبرامج التلفزيون ومعدات البحث العلمي رغم أنه لم يتم إصدار تفاصيل الإعفاء لمعدات البحث العلمي حتى الآن.