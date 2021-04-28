"النقل" توقع مذكرة تفاهم مع "هواوي" لتعزيز تبني تقنيات وأساليب التنقل الحديثة

‎وقعت وزارة النقل مع شركة هواوي مذكرة تفاهم لتعزيز تبني تقنيات وأساليب التنقل الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وذلك لبحث فرص استخدام تقنيات متقدمة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية وتعد هواوي أحد الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية.

وتم توقيع المذكرة بحضور المهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل لشؤون الطرق ورئيس مجموعة "هواوي" لقطاع المشاريع والمؤسسات في الشرق الأوسط ديفيد شي. ومثل وزارة النقل بتوقيع المذكرة الدكتور منصور التركي وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات ومثل هواوي ديفيد تاو المدير العام لقطاع الأعمال في المملكة.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقدم هواوي الحلول المقترحة لوزارة النقل في مجالات الأتمتة والبيانات الضخمة والرقمنة كما ستساهم هواوي في تقديم حلول التنقل المشترك والاستدامة واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير نظام النقل الذكي وقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.

من جانبه بين الدكتور منصور التركي وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حرص منظومة النقل على تبني أحدث التقنيات التي تسهم في تحسين أداء القطاع في نقل البضائع والركاب وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030 حيث أن تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء سيحسن من أداء المنظومة لوجستيا والذي يصب بشكل مباشر برفع ترتيب المملكة في مؤشرات الأداء اللوجستي والتجارة عبر الحدود وذلك لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.

كما أكد أن هذه الاتفاقية ستسهم بمشيئة الله في المستهدفات المرتبطة بتحسين جودة الحياة في المملكة من خلال بحث تطبيق أحدث أنظمة التنقل الذكي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار في منشآت المنظومة من مطارات و محطات قطارات عن طريق بحث تطبيق أحدث ممارسات الأتمتة وإنترنت الأشياء في عملياتها بالإضافة إلى زيادة التكامل بين أنماط النقل لتحسين التنقل بين المدن وداخلها وتقليل إجمالي الوقت المستغرق للرحلات وهو ما دعى أن نحرص على أن تكون هذه المذكرة مع شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل هواوي.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل تستهدف تعزيز تبني التقنيات الحديثة في مجال النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.