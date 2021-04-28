العيادات الاستشارية المجانية تستقبل حالات الأمراض المزمنة في رمضان بالعاصمة المقدسة

تشرع العيادات الاستشارية الوقائية التابعة للجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية " درهم وقاية" أبوبها يوميا خلال شهر رمضان لاستقبال ورعاية المصابين بالأمراض المزمنة ومتابعة حالاتهم الصحية واجراء الفحوصات اللازمة بمقرها في المركز الصحي الوقائي بالعاصمة المقدسة.

وتقوم فكرة المشروع على توفير الاستشارة الوقائية والرعاية الصحية الأولية لمرضى الأمراض المزمنة من خلال توفير كادر مؤهل من الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة لتشخيص ومتابعة الحالات والمساهمة في تعزيز صحة المستفيدين وتصويب المفاهيم الخاطئة وتحصين النظام الغذائي ونمط الحياة لديهم للوقاية من المضاعفات الناجمة من الأمراض المزمنة.

وتحقق العيادات أربعة أهداف هي تقديم الاستشارة الطبية لـ 700 مستفيد سنويا لمرضى الأمراض المزمنة، وتوعية المريض وذويه بالمرض ومضاعفاته وكيفية التعامل والتكيف مع المرض، والمشاركة في تقديم الخدمات الصحية الوقائية للمجتمع في مكة المكرمة.

العيادات تستهدف مرضى الأمراض المزمنة من المجتمع المكي والتي تشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ويعمل المشروع طوال العام، لكنه ينشط في شهر رمضان، حيث يتردد عليها مابين 10 إلى 15 مستفيد من الجنسين بشكل يومي.

ويشارك في المشروع (15) طبيب أسرة مابين استشاري وإخصائي، وخمسة إخصائيين في التغذية، واستشاري كلى و (15) مثقف صحي ، بجانب مشرف تخصصه طبيب عام ، وممرض وإداري.

وكشف الدكتور عبدالله رشيد مشرف المشروع إلى أن العيادات ستتوسع لافتتاح مجالات جديدة بحيث تشمل عيادة عيون وعيادة قدم سكرية وعيادة أسنان في القريب العاجل.

وترغب الجمعية في تحقيق عدة نتائج منها الحفاظ على المستوى السكري أقل من 7 % للمستفيدين ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المريض وذويهم، وتحفيز المريض على الرياضة ، واتباع النمط الغذائي الصحي، لتعزيز صحة المستفيدين وتحسين نمط الحياة الصحي، والحد من مضاعفات المرض.

ويعتبر مشروع العيادات الاستشارية الوقائية مهم لمتابعة وعمل الفحوصات اللازمة للحالات التي يتم تحويلها من حملة الفحص المبكر للأمراض المزمنة في الشهر الكريم ، إذ يتم توجيه الحالات التي تستوجب المتابعة والرعاية ممن لديهم ارتفاع في السكري وضغط الدم، لمتابعتهم وتعزيز صحتهم.