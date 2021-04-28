بايدن يعتزم التراجع عن خفض الضرائب الذي أقره ترمب ومعالجة الثغرات في النظام الضريبي



يعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه في الكونغرس مساء الأربعاء إلغاء التخفيضات الضريبية للأغنياء التي أقرت في عهد سلفه دونالد ترامب، ومعالجة الثغرات في النظام الضريبي التي يستفيدون منها، لتمويل خطة إنفاق ضخمة.

وتهدف مقترحات الإصلاح الضريبي هذه إلى تمويل خطة ضخمة بقيمة 1800 مليار دولار تركز على التعليم ومساعدة العائلات، وتتضمن ألف مليار دولار من الاستثمارات و800 مليار دولار من التخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى. وسيقترح بايدن رفع الحد الأقصى لمعدل الضريبة من 37 إلى 39,6 بالمئة من جديد خلافا للإجراءات التي أقرت في عهد سلفه، وفق ما أوضح مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته.