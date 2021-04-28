مصر: 1003 إصابة بكورونا و61 حالة وفاة خلال 24 ساعة

سجلت مصر 1003 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة اليوم ارتفاعا من 991 إصابة و58 وفاة أمس الاثنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إصابات مصر بالفيروس حاجز الألف منذ الثامن من يناير عندما رصدت 1001 إصابة.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت أمس منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا.

وتلقت مصر حتى الآن شحنات لقاحي سينوفارم وأسترا زينيكا وقالت إنها تستعد لإنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا.

ووفقا لرويترز منحت أيضا الموافقة للقاح سبوتنيك الروسي.

