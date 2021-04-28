للمرة الأولى منذ 2013.. روسيا تطرق سوق السندات وتجمع 467.5 مليون دولار

جمعت مدينة موسكو 35 مليار روبل (467.5 مليون دولار) في سندات مدتها ثلاث سنوات بعائد 6.73 في المئة اليوم مع طرقها سوق السندات للمرة الأولى منذ 2013، بحسب بيانات بورصة موسكو.

وتدرس موسكو أيضا إصدار سندات خضراء بعد أن عادت إلى فكرة الاقتراض مع تدهور أوضاعها المالية في 2020 وسط أزمة فيروس كورونا وفقا لرويترز.

