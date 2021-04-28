قال مصدران في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
ووفقا لرويترز بحسب المصدرين، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام زادت بمقدار 4.319 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أبريل.
وانخفضت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.4 مليون برميل.
زيادة مخزونات النفط الأمريكية بنحو 4.319 مليون برميل
قال مصدران في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
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