ممولة من الاتحاد الأوروبي .. إسبانيا تقر خطة للتعافي بقيمة 140 مليار يورو

أعلنت ماريا خيسوس المتحدثة باسم حكومة إسبانيا اليوم موافقة الحكومة رسميا على خطة التعافي الاقتصادي المعتمدة على تمويلات من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن إسبانيا ستحصل على تمويلات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 140 مليار يورو نصفها منح لا ترد. وتعتزم الحكومة استثمار 13.2 مليار يورو لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية و 6.8 مليار يورو لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني. كما تتضمن الخطة رصد 4.3 مليار يورو لتحديث الإدارة العامة.

وكانت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو صرحت في وقت سابق بأن إسبانيا قد تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي بعد نموه بأقل من التوقعات. وأضافت أن مارس الماضي "لم يكن شهرا جيدا بالنسبة للتوظيف". ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الإسبانية بيانات سوق العمل خلال الشهر الماضي غدا.

وأشارت إلى أن خفض توقعات الحكومة للنمو يجعلها أقرب إلى تقديرات المحللين. وكانت الحكومة ذكرت في أكتوبر أنها تتوقع نمو الاقتصاد خلال 2021 بمعدل 9.8% من إجمالي الناتج المحلي مفترضة أنه سيتم صرف أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل خطط التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة للدول الأعضاء بسرعة.