"أوبك+" تبقي الزيادة التدريجية لإنتاجها النفطي اعتبارا من مايو

قررت الدول الاعضاء في "اوبك+" اليوم عدم تعديل حصص انتاج النفط التي حددت في بداية أبريل للأشهر الثلاثة المقبلة في ضوء استقرار السوق وذلك خلال اجتماع وزاري استمر يوما واحدا. وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط في بيان إن اعضاء التحالف "قرروا مواصلة تنفيذ" نهج الزيادة التدريجية لانتاج النفط.