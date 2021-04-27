الانتهاء من أعمال ترميم برج بيج بين في لندن عام 2022

قال البرلمان البريطاني إنه سوف يتم الانتهاء من أعمال إعادة ترميم برج وساعة بيج بين العام المقبل. من المقرر الانتهاء من أعمال إعادة ترميم البرج، الذي يعرف رسميا باسم برج إليزابيث، ولكن يشتهر باسم بيج بين، والساعة التي تعرف باسم جريت كلوك، خلال الربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع إعادة تركيب آلية الساعة خلال فصل الصيف، في حين ستعود الأجراس مطلع العام المقبل.

وبحسب "د ب ا" كانت أخر مرة تدق فيها الأجراس في 31 كانون أول/ديسمبر 2020، عندما خرجت بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة. وسوف يبدأ زوار ويستمنستر في رؤية إزالة السقالات من البرج في خريف العام الجاري. كانت أعمال إعادة الترميم قد بدأت عام 2017، بعد توقف استمر 32 عاما عن القيام بأي أعمال في المعلم الشهير.

وتوصل المهندسون إلى وجود بعض المشاكل في برج إليزابيث، الذي يضم جريت كلوك، شملت تسريب وتآكل شديد في الهيكل المعدني.