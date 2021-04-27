ليفربول يكشف عن خسائر مالية بسبب أزمة كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن خسائر مالية وصلت إلى 46 مليون جنيه إسترليني ( 63 مليون دولار)، قبل الضرائب، للسنة المالية التي انتهت في أيار / مايو من عام 2020، وهو ما يأتي كمعدل سلبي قدره 88 مليون جنيه إسترليني مقارنة بوضع النادي قبل 12 شهرا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أن خسارة إيرادات البث والحضور الجماهيري بسبب أزمة فيروس كورونا، أحدثت فارقا هائلا، كما أوضحت الوكالة ذاتها أن تأثير كورونا سيسبب خسائر إجمالية للنادي بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني وذلك حتى حلول الوقت بالسماح لعودة الجماهير للملاعب.

وكان ليفربول قد أعلن في آذار / مارس عام 2020 عن أرباح قدرها 42 مليون جنيه إسترليني، وذلك للمرة الخامسة في آخر ستة أعوام للنادي الإنجليزي، لكن أزمة فيروس كوورنا وتأجيل مسابقة الدوري ومن ثم استئنافها بدون حضور جماهيري تسبب في إضعاف موارد النادي.

وتسبب تأثير كورونا في قيام مجموعة" فينواي الرياضية" المالكة للنادي ببيع 10 بالمئة من أسهم النادي مقابل 543 مليون جنيه إسترليني لشركة الاستثمار الخاصة "ريد بيرد كابيتال" وذلك من أجل توفير الاستقرار والاستمرارية لدخل النادي".

وتلقى الفريق دفعة مالية كبيرة عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى (بالنظام الجديد البريمير ليج) ، وذلك رغم أن الأمر لم يحدث حتى حلول شهر حزيران / يونيو عام 2020، حيث كان فريق المدرب الألماني يورجن كلوب على وشك الفوز باللقب قبل أن يتم فرض الإغلاق العام.

كما تضمن دخل ليفربول في هذا العام حوالي 3.4 مليون جنيه إسترليني عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، حيث جاء ذلك خارج فترة التقرير المالي السابق، مستفيدا من الإيرادات الضخمة للنادي عقب الوصول للمباراة النهائية، ومبلغ 8ر3 مليون جنيه إسترليني بعد الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي في آب / أغسطس عام .2019 وأعلن النادي عن ثماني شراكات جديدة خلال تلك الفترة، بينما جددت شركة "كارلسبرج" للمشروبات عقدها طويل الأمد.

ونتيجة لذلك فقد زادت الإيرادات التجارية بمقدار 29 مليون لتصل إلى 217 مليون جنيه إسترليني، لكن ذلك لا يعوض الخسائر الناتجة عن انخفاض عائدات البث بمقدار 59 مليون جنيه إسترليني لتصل إلى 202 مليون، وكذلك الحال بالنسبة لعائدات يوم المباراة التي قلت بمقدار 13 مليون جنيه إسترليني لتصل إلى 71 مليون، كما ارتفعت الأجور في النادي إلى 325 مليون جنيه إسترليني من 310 مليون سابقا.

وقال أندي هيوز العضو المنتدب: "هذا التقرير المالي تم إعداده عن الفترة حتى أيار / مايو من العام الماضي، لذلك فهذا يقرب من عام مضى".

وأضاف: "ومع ذلك فإن آثر الأزمات المالية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا يبدو واضحا في الإيرادات الرئيسية".

وتابع هيوز: "كنا في وضع مالي قوي قبل أزمة كورونا، ومنذ تلك الفترة التي شملها التقرير، واصلنا إدارة تكاليفنا بشكل فعال لكي نشق طريقنا وسط تلك الأزمة غير المسبوقة".

وواصل: "يمكننا الآن أن نتطلع لختام هذا الموسم، ونأمل في أن تأتي بداية الموسم المقبل في ظروف طبيعية".

واختتم تصريحاته قائلا: "ليس سرا أننا افتقدنا جماهيرنا في ملعب "أنفيلد العام الماضي، ونتطلع إلى عودتهم مجددا".