نمو مبيعات سوق الهواتف الذكية لأول مرة منذ 5 أعوام

مع استمرار الآثار الاقتصادية المؤثرة في جميع أسواق العالم، لم يتوقع كثيرون أن تسجل مبيعات سوق الهواتف الذكية أي نمو ملحوظ في ظل استمرار جائحة كورونا، إلا أن البيانات التي تم إعلانها من قبل شركة تحليل بيانات السوق، Strategy Analytics جاءت لتكسر جميع التوقعات باستقرار أو انخفاض مبيعات الهواتف الذكية، حيث كشفت البيانات عن ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية 24 في المائة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وهي القفزة الأكبر في المبيعات منذ الربع الأول عام 2015.وأسهمت هذه القفزة في وصول مبيعات الهواتف الذكية إلى 340 مليونا خلال هذا العام بعد أن شهدت الفترة نفسها من العام الماضي وصولها إلى 275 مليون هاتف، ووفقا للتحليلات، فقد استطاعت شركة سامسونج الاستمرار في مقدمة الشركات الأكثر مبيعا للهواتف في العالم منذ خسارتها هذا المركز مؤقتا لمصلحة هواوي في الربع الثاني من عام 2020 التي منذ ذلك الحين عانت خسائر كبيرة في المبيعات بسبب العقوبات الأمريكية جعلتها تتأخر عن نظيراتها في الصين.وحققت شركة سامسونج مبيعات وصلت إلى 77 مليون هاتف في الربع الأول بنمو بلغ 32 في المائة، ثم تبعتها أبل ببيعها 57 مليون هاتف بنمو وصل إلى 44 في المائة، وحلت شاومي في المركز الثالث مع بيعها نحو 49 مليون هاتف ذكي بنمو هائل بلغ 80 في المائة، ثم أوبو التي استطاعت بيع 38 مليون هاتف بنمو 68 في المائة، وفيفو التي باعت 37 مليون هاتف بنمو هو الأكبر وبواقع 85 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.وبلغت نسبة النمو بين مبيعات الربع الأول من 2021 والربع الأول من عام 2020 معدل 32 في المائة لشركة سامسونج، فيما أحرزت أبل نموا يقدر بـ44 في المائة، ثم شاومي بنمو يقدر بـ80 في المائة، تلتها أوبو بارتفاع في المبيعات بلغ 68 في المائة، فيما أحرزت فيفو نموا يقدر بـ85 في المائة، أما الشركات الأخرى العاملة في سوق الهواتف الذكية فقد سجلت في تلك الفترة انخفاضا في مبيعاتها 23 في المائة.ويأتي النمو في مبيعات الشركات الصينية بعد تراجع هواوي الهائل منذ الربع الثاني في العام الماضي وخسارتها لحصة سوقية ضخمة، ومن ثم بيعها علامة هونر التجارية التي كانت سببا أساسيا في مضاعفة مبيعاتها في الماضي، وذلك كون معظم المستخدمين أصبحوا يبحثون عن بدائل أخرى خاصة خارج الصين بسبب خدمات جوجل.يشار إلى أن السوق الصينية شهدت نموا بمقدار 35 في المائة في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2021 مع بيع نحو 94 مليون هاتف بفضل الإقبال الكبير على أجهزة الجيل الخامس.وحول الحصص السوقية للشركات في الربع الأول من عام 2021، حلت سامسونج في المرتبة وذلك بامتلاكها حصة سوقية تبلغ 23 في المائة، تلتها أبل بحصة تبلغ 17 في المائة، ثم شاومي بحصة تبلغ 15 في المائة، وأتت بعدها كل من أوبو وفيفو 11 لكل منهما، فيما بلغت حصة الشركات الأخرى من السوق 24 في المائة.