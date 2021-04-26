الاتحاد الأوروبي يطلق منتدى لرصد اللقاحات بعد طرحها في الأسواق

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم الاثنين، أن السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي أطلقت منتدى علميا يهدف إلى رصد

اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بعد طرحها في الأسواق.

ووفقا للألمانية قالت السلطات إن الدراسات القائمة على الملاحظة التي يمولها الاتحادىالأوروبي وتجري في عدة دول ستنظر في فعالية اللقاحات وسلامتها على أساس أدائها في الحياة الحقيقية .

ويتعاون خبراء من كلتا السلطتين في المنتدى، الذي سيستخدم البيانات لتقييم فوائد ومخاطر اللقاحات المعتمدة.

وتهدف هذه الدراسات أيضا إلى مساعدة الحكومات الوطنية في تحديد استراتيجياتها للتطعيم لمختلف السكان.