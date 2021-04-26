ارتفاع ثقة الشركات في بلجيكا إلى أعلى مستوياتها خلال 10 سنوات

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين ارتفاع مؤشر ثقة الشركات في بلجيكا خلال أبريل الحالي إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات مسجلا 4.4 نقطة، في ظل التفاؤل بشأن مستقبل الطلب على كل الصناعات، باستثناء قطاع التجارة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مؤشر ثقة الشركات في بلجيكا سجل خلال مارس الماضي سالب نقطة واحدة. وكان المحللون الذين استطلعت الوكالة رأيهم يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 1.8 نقطة فقط.

وبحسب التقرير الذي يصدر البنك المركزي البلجيكي، ارتفع مؤشر ثقة قطاع التصنيع بمقدار 5.6 نقطة ليسجل 4.6 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2007 بفضل الأداء القوي للمؤشر الفرعي لتقييم الطلبيات، بحسب "الألمانية".

كما ارتفع معدل تشغيل الطاقات الإنتاجية لقطاع التصنيع إلى 79.6% خلال الشهر الحالي مقابل 78.9% خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الثقة في قطاع التشييد بمقدار 5.6 نقطة إلى 6.4 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر .2018 في الوقت نفسه ارتفع مؤشر ثقة قطاع الخدمات المرتبطة بالشركات بمقدار 6.7 نقطة إلى 7 نقاط خلال الشهر الحالي وهو أعلى مستوى له منذ يناير .2020 في المقابل تراجع مؤشر ثقة قطاع التجارة بمقدار 2.7 نقطة إلى سالب 13 نقطة وهو أول تراجع للمؤشر منذ ثلاثة أشهر.