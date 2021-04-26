حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند تتجاوز 17 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 352 ألفا و991 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك تبلغ حصيلة الاصابات بالفيروس 17 مليون و313 ألفا و163 حالة، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وتسجل الهند منذ 22 أبريل الجاري حالات إصابة يومية بالفيروس تتجاوز 300 ألف حالة.

وأعلنت الوزارة إنه تم تسجيل 2812 حالة وفاة بالفيروس، ليتجاوز إجمالي حالات الوفاة 195 ألفا.