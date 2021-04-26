تغريم 14 مخالفا لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية 17.86 مليون ريال

أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أمس، أنه صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في 11 آذار (مارس) 2021، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة- والمحالة لها من هيئة السوق الماليةـ ضد 14 مخالفا لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المخالفين وتغريمهم وإلزامهم بدفع إجمالي 17.86 مليون ريال، وذلك عند تداولهم عددا من أسهم الشركات المدرجة خلال الفترة من 15 حزيران (يونيو) 2015 حتى 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية.وبينت أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات على المخالفين، حيث تم تغريم ليلى عبدالله عمر السدحان 50 ألف ريال، وإلزامها بدفع 119.4 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين، ومنعها من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة عام، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.وتم فرض غرامة مالية 315 ألف ريال على عبدالله محمد عبدالله العثمان، وإلزامه بدفع 122.9 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين، ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة عامين، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ الاستثمارية لمدة عامين.تغريم محمد عبدالحكيم محمد بن معمر 220 ألف ريال، وإلزامه بدفع 2.44 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة عام، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.فرض غرامة مالية 420 ألف ريال على عبدالله سامي عبد الله الفدا، وإلزامه بدفع 383.9 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وإلزامه بدفع 854.7 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية، التي قام بإدارتها، ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة عام، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ الاستثمارية لمدة عام.تغريم أسماء محمد عبدالله المالكي 100 ألف ريال، وإلزامها بدفع 487.7 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين، ومنعها من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة عام، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.فرض غرامة مالية 60 ألف ريال على راشد عواد محمد عيد العبيري، ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة عام، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.تغريم عيشة صالح محمد صالح سناري 40 ألف ريال، وإلزامها بدفع مبلغ 90 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين، ومنعها من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة عام، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.فرض غرامة مالية 400 ألف ريال على حسام مخضور عويش المحمادي، وإلزامه بدفع 1.75 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة عام، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.تغريم تركي راشد عواد محمد عيد العبيري 40 ألف ريال، وإلزامه بدفع 90 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة عام، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.فرض غرامة مالية 30 ألف ريال على عماد عامر أحمد الغامدي، وإلزامه بدفع 55 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة عام، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.تغريم إنصاف محمد علي الحوالي الغامدي 40 ألف ريال، وإلزامها بدفع 88 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين، ومنعها من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة عام، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.فرض غرامة مالية 40 ألف ريال على خميس يحي حسن عمر، وإلزامه بدفع 79 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة عام، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.تغريم عبدالعزيز عبدالحكيم محمد بن معمر 100 ألف ريال، وإلزامه بدفع 57 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة عام، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.فرض غرامة مالية 80 ألف ريال على عبد الرحمن مصطفى محمد زيتوني، وإلزامه بدفع 156 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية، التي قام بإدارتها، ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة عام، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ الاستثمارية لمدة عام.كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع 9.15 مليون، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية نتيجة المخالفات، التي ارتكبها المدانون عبدالله سامي عبدالله الفدا، وحسام مخضور عويش المحمادي، وعبدالله محمد عبدالله العثمان.وأكدت الأمانة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة الـ57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.