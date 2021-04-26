واشنطن تسعى إلى الحد من الهجرة عبر بوابة المساعدات لمزارعي أمريكا الوسطى

أعلنت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، أمس: أن بلادها ستركز على مساعدة المزارعين في دول أمريكا الوسطى المتضررين من تغير المناخ، لمعالجة أحد أسباب الهجرة. ووفقا لـ"الفرنسية"، هاريس مكلفة بالإشراف على مساعي الإدارة الأمريكية لحل الأسباب الجذرية للهجرة المتفلتة على الحدود مع المكسيك.وصرحت نائبة الرئيس الأمريكي لتلفزيون "سي إن إن" الأمريكي بأن وزارة الزراعة "ستزيد تركيزنا ومواردنا لمساعدة المزارعين في تلك المنطقة الذين دمرتهم أزمات المناخ والجفاف". وعدت هاريس التغير المناخي أحد أسباب ارتفاع أعداد المهاجرين، نظرا إلى الظروف المناخية القاسية التي تعصف بالزراعة في أمريكا الوسطى وأبرزها الجفاف.وأضافت: أن "الأمر لا يتعلق فقط بالدمار الاقتصادي، وما يتعين علينا القيام به للمساعدة على التنمية الاقتصادية والإغاثة، بل إنهم يعانون أيضا الجوع الشديد وانعدام الأمن الغذائي".وتابعت: "إذا كان الآباء والأطفال لا يجدون ما يأكلون، وإذا لم يتمكنوا من الحصول على الأساسيات التي يحتاج إليها الجميع للعيش، فسيغادرون بالطبع".وتلتقي هاريس عبر الإنترنت غدا، رئيس جواتيمالا أليخاندرو غياماتي قبل لقاء رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في السابع من أيار (مايو). وأكدت للقناة أنها تعتزم السفر إلى أمريكا الوسطى للقاء الرئيسين بشكل مباشر.وقالت: "نعمل على خطة للسفر هناك، علينا التعامل مع المسائل المتعلقة بكوفيد، لكن لا يمكنني الذهاب قريبا". وعلى عكس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الذي عمل على منع المهاجرين من عبور الحدود، وعد الرئيس جو بايدن وهاريس بمساعدة دول المنطقة على معالجة الفقر والعنف اللذين يدفعان الناس إلى عمليات هجرة خطرة نحو الشمال.وتخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الاستثمار في المكسيك وأمريكا الوسطى في محاولة منها للحد من الهجرة، إذ أقر مسؤول كبير في البيت الأبيض، بأن "الفساد الحكومي في المنطقة وتأثير عصابات تهريب البشر سيبطئان عملية التقدم".وقالت روبرتا جاكوبسون، منسقة الحدود الجنوبية الغربية في البيت الأبيض في تصريحات سابقة، "إن المسؤولين سيتحدثون مع الشركات في الأسابيع المقبلة حول خطة التنمية، التي ستركز على توفير فرص للعمل وإحياء الإنتاج الزراعي الذي قضت عليه الأعاصير المتتالية".وحددت الإدارة الحرمان الاقتصادي في المنطقة كسبب جذري لتصاعد الهجرة إلى الولايات المتحدة لهذا العام.وقالت جاكوبسون في مقابلة مع قناة "بلومبيرج نيوز"، قبل إعلان البيت الأبيض أنها ستترك منصبها في نهاية الشهر، "يمكننا أن نتوقع رؤية تقدم في فترة ولاية الرئيس الأولى".وقالت: "لن تتحول إلى نحو 100 في المائة، في هذه الدول خلال أربعة أعوام أو حتى ثمانية أعوام، يجب أن يكون جهدا طويل المدى، لكنني أعتقد أنه يمكنك توقع رؤية تغييرات في غضون أربعة أعوام".ويتضمن طلب الميزانية الأولية، الذي قدمه بايدن إلى الكونجرس 861 مليون دولار لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من أمريكا الوسطى، إذ إن التمويل يعد جزءا من خطة أربعة مليارات دولار مدتها أربعة أعوام في اقتراح بايدن التشريعي بشأن الهجرة.