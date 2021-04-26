محللون: استثمارات «الصخري الأمريكي» تواجه تحديات واسعة تحول دون عودتها إلى النمو السريع

توقع محللون نفطيون، استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري، بعدما خسرت نحو 2 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، جراء أزمة تصاعد الإصابات الجديدة بالوباء في الهند، ما جدد المخاوف من تعثر تعافي الطلب العالمي على النفط الخام والوقود.وأوضح المحللون لـ"الاقتصادية"، أن الأسعار تتلقى في المقابل دعما من قيام الحكومات الأوروبية بفتح تدريجي للبلاد بعد تراجع نسبي في الإصابات الجديدة ومن قيود مجموعة "أوبك +" على المعروض النفطي، حيث يستعد وزراء الطاقة في المجموعة الأربعاء المقبل لعقد اجتماع شهري جديد لمراجعة تطورات العرض والطلب والمخزونات النفطية، كما تراهن المجموعة على ارتفاع الاستهلاك المحلي للنفط الخام والوقود صيفا. ولذا أقرت "أوبك +" زيادات تدريجية في الشهور المقبلة، تبلغ مليوني برميل يوميا بحلول تموز (يوليو) المقبل.وذكر المحللون، أن الأسعار تتلقى ضغوطا أخرى من ارتفاعات مفاجئة في مستوى المخزونات النفطية، بينما يكبح هذه الضغوط استمرار ضعف الدولار الأمريكي، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط الخام.ولفت المختصون إلى أن الارتفاع الشديد في إصابات كورونا في الهند يهدد بالفعل انتعاش الطلب العالمي على النفط الخام، مشيرين إلى أن أسعار النفط محاصرة بين مخاطر هبوط مروعة، معظمها في الهند، يقابلها تفاؤل متزايد في الولايات المتحدة وبدرجة أقل في أوروبا.وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي، العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" الدولية للطاقة، إن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على أسواق النفط الخام، ما يرجح معه تواصل حالة التقلبات السعرية المتلاحقة، خاصة في ظل الأزمة المتفاقمة في الهند، التي تهدد بأن الطلب على الوقود قد ينخفض 20 في المائة، في نيسان (أبريل) الجاري، موضحا أنه بسبب الإغلاق هناك من المرجح أن إجمالي الطلب على المنتجات النفطية الرئيسة في الهند سيشهد تراجعا كبيرا.وأشار إلى أن أسعار النفط الخام تتلقى ضغوطا أخرى من سياسات المناخ، التى توليها الإدارة الأمريكية اهتماما واسعا، حيث تعهد الرئيس جو بايدن في قمة المناخ الأخيرة بخفض 50 - 52 في المائة، من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، كما رفعت اليابان هدفها إلى 46 في المائة، بدلا من 26 في المائة، ما قد يترجم إلى مزيد من القيود والتضييق على استثمارات الوقود الأحفوري بشكل عام.ويرى دامير تسبرات، مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية، أن الاستثمارات الأمريكية في قطاع النفط الصخري تواجه تحديات واسعة تحول دون عودة نموها السريع، رغم أن البيئة السعرية الراهنة ملائمة لقطاع كبير من المنتجين، خاصة مع تعافي الطلبين الأمريكي والأوروبي المتوقع في الشهور المقبلة، وبالتالي تزداد احتمالية حدوث مكاسب أوسع.ولفت إلى أن استراتيجية تمويل المناخ الأمريكية تعد بمنزلة ضربة قوية لتمويل وإقراض مشاريع الوقود الأحفوري، التي ستحصل على تمويلات محدودة للغاية وفي ظروف استثنائية بهدف الحد من الانبعاثات، ما يعني انكماش المعروض النفطي، الأمر الذي يتماشى مع سياسات مجموعة "أوبك +" في تقييد الإمدادات وفتحها جزئيا في فترات ارتفاع الطلب الموسمي، مثل موسم الصيف الحالي.ويضيف بيتر باخر، المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، أن حالة عدم اليقين لا تزال مسيطرة على مستقبل صناعة النفط والغاز، ما ينبئ باستمرار وتيرة تقلبات الأسعار، خاصة بعد عدة بيانات وتقديرات دولية متباينة بشأن ذروة الطلب العالمي على النفط الخام، حيث يتوقع بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي، أن الطلب على النفط سيبلغ ذروته في عام 2026، بينما تعتقد شركة بريتيش بتروليوم الدولية العملاقة، أن أعلى نمو للطلب العالمي قد انتهى بالفعل، بينما ترى وكالة الطاقة الدولية، أن الذروة قد تأتي لاحقا بعد عام 2030.وأشار إلى أن مجموعة مهمة من الدول والبنوك والشركات تشارك ضمن مجموعة تمويل المناخ المدعومة من الأمم المتحدة، التي تدير 70 تريليون دولار، موضحا أن المجموعة التي يزيد عددها عن 160 ستعمل على توفير تريليونات الدولارات اللازمة لبناء اقتصاد عالمي خال من الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس. ومن أبرز المشاركين بنوك باركليز، مورجان ستانلي، سيتي جروب، ميونخ ري، ومجموعة زيورخ للتأمين.بدورها، تقول أرفي ناهار، مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، إن الجائحة وضغوط المناخ تمثل أعباء هائلة على تعافي الطلب العالمي، خاصة على الوقود، ولعل أبرز التطورات في هذا الشأن دعوة 12 ولاية أمريكية الحكومة الفيدرالية إلى حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035.وأضافت أن انخفاض عدد الحفارات الأمريكية في مجال النفط والغاز لأول مرة منذ ستة أسابيع هو انعكاس لحالة الحذر من جانب المنتجين والقناعة بعدم جدوى التوسع في الحفر في ظل غياب الاستقرار في السوق والشكوك الواسعة المحيطة بتعافي الطلب العالمي، خاصة في ضوء القيود التي تمارسها الإدارة الأمريكية على استثمارات الوقود الأحفوري لمصلحة دعم سياسات المناخ وتنمية استثمارات الطاقة النظيفة.من ناحية أخرى، وفيما يخص أسعار النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط الجمعة مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع تحسن النمو العالمي وتخفيف إجراءات العزل العام، لكن المخاوف بشأن ارتفاع إصابات الموجة الثانية لكوفيد - 19 في الهند يكبح المكاسب.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المائة، إلى 65.82 دولار للبرميل.وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا، أو ما يعادل 0.8 في المائة، إلى 61.94 دولار للبرميل، بعد زيادة أيضا ثمان سنتات الخميس. وسجل عقدا الخامين القياسيين خسارة أسبوعية بنحو 2 في المائة، بفعل مخاوف بشأن انخفاض الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد في العالم للنفط، حيث بلغت الإصابات والوفيات بكوفيد - 19 مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع.من جانب آخر ذكرت شركة بيكر هيوز الجمعة، أن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 1 هذا الأسبوع، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 438، لافتا إلى أنه في الأسبوع السابق زاد عدد منصات النفط والغاز الأمريكية بمقدار 7.وأوضحت الشركة، أن العدد الإجمالي لحفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة الآن أقل بـ27 فقط من هذا الوقت من العام الماضي. وأشارت إلى انخفاض عدد منصات النفط بمقدار 1 هذا الأسبوع، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 343 هذا الأسبوع، بينما ظل عدد منصات الغاز كما هو عند 94 حفارا، وقد بقي عدد الحفارات المتنوعة على حاله.وقد ظلت تقديرات إدارة معلومات الطاقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 16 نيسان (أبريل) كما هي هذا الأسبوع عند 11 مليون برميل يوميا.وتقدر إدارة معلومات الطاقة، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيصل إلى 11.04 مليون برميل يوميا هذا العام بعد انخفاضه من ذروة الإنتاج البالغة 13.1 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) 2020 قبل أن يسحق الوباء الطلب على النفط.