الشركات المتوسطة في ألمانيا تواجه مخاطر رغم التحسن الطفيف .. تراجع شطب الوظائف

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي عن تحسن طفيف في وضع الشركات المتوسطة في ألمانيا في الربيع الحالي، على الرغم من الإجراءات المشددة، التي تتبعها الحكومة الألمانية لوقف انتشار كورونا، وفقا لـ"الألمانية".وأظهرت نتائج الاستطلاع الخاص بكورونا، الذي تم إجراؤه لمصلحة بنك "دي زد" بين 1000 شركة متوسطة أن 45 في المائة، من هذه الشركات قلصت أوقات دوام العاملين بها في آذار (مارس) الماضي، مقابل 49 في المائة، في ربيع 2020.وأوضحت النتائج تراجع نسبة الشركات المتوسطة التي تعتزم شطب وظائف بسبب ظروف الجائحة من 16 في المائة، إلى 14 في المائة.وقال أوفه برجهاوس عضو مجلس إدارة بنك (زد دي)، إن النتائج تظهر أن "الوضع في الشركات المتوسطة لا يزال خطيرا كما هو"، مشيرا إلى زيادة نسبة الشركات بقطاعي التغذية والخدمات، التي اضطرت إلى تقديم طلبات لتقليص أوقات دوام العاملين بها، مقارنة بخريف 2020، وفي المقابل تراجعت هذه النسبة على نحو ملحوظ بين شركات قطاع صناعة المعادن والآلات والسيارات.وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن الأزمة لا تزال تؤثر بشكل خاص في الشركات المتوسطة الأصغر حجما، التي تحقق عوائد سنوية أقل من خمسة ملايين يورو.وارتفعت نسبة شركات هذه الفئة، التي تريد تقليص أوقات الدوام وتنفيذ خطط لشطب وظائف، وذلك على عكس الاتجاه العام في قطاع الشركات المتوسطة، واحتاجت واحدة من بين كل خمس شركات من هذه الفئة (الشركات المتوسطة الأصغر حجما) إلى الاستعانة بقروض خاصة.وأضاف برجهاوس أن "كثير جدا من الشركات لا تزال في حاجة إلى المساعدات الحكومية" ورأى أن تمكن الشركات الأكبر حجما من اجتياز الأزمة بشكل أفضل يرجع إلى أنها تتمركز على نطاق أوسع، كما أن بمقدورها إعادة تمويل نفسها في سوق رأس المال.وأعلنت جمعية (حقوق الحرية) في ألمانيا أمس، أنها تقدمت بشكوى دستورية ضد إجراء حظر التجول الليلي الساري منذ أمس الأول، وفقا للقاعدة الموحدة المعمول بها على المستوى الاتحادي والمعروفة باسم مكابح الطوارئ الاتحادية لإصابات كورونا.وأوضحت الجمعية أنها تقدمت بالشكوى بمشاركة ساسة من أحزاب الاشتراكي الديمقراطي، والديمقراطي الحر، وحزب الخضر وحزب اليسار، مشيرة إلى أن هذه الشكوى موجهة بالتحديد لإجراء حظر التجول "المخالف للدستور"، وأنها لا ترغب بالشكوى في إلغاء كل قانون مكابح طوارئ كورونا.وطالبت الجمعية النواب باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الجائحة عوضا عن حظر التجول، الذي يغلب عليه الطابع الرمزي إلى حد بعيد. من جانبه، قال أولف بورماير الرئيس التنفيذي للجمعية، إن الجمعية تؤيد مكافحة جائحة كورونا ولم تعترض على أي إجراء حتى الآن، لكنه رأى أنه يجب عدم تجاوز حدود الدستور "وهذا هو ما يحدث الآن".وتقضي القاعدة الجديدة بفرض حظر تجول ليلي من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا في المناطق التي يتجاوز فيها معدل الإصابة الأسبوعي بين كل 100 ألف نسمة سقف الـ 100 حالة لمدة ثلاثة أيام، مع السماح بالتريض والتنزه حتى منتصف الليل لكن بشكل فردي فقط.وتلقت للمحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه العديد من الطلبات المستعجلة والشكاوى الدستورية مع بدء تنفيذ قاعدة مكابح طوارئ كورونا. وقال متحدث باسم المحكمة إنه قد تم تسجيل نحو 24 إجراء الخميس والجمعة الماضيين فقط، كلها موجهة ضد تشديد قانون الحماية من العدوى، ولفت المتحدث إلى ورود مزيد من الشكاوى، وأوضح المتحدث أن أغلبية الشكاوى موجهة ضد حزمة الإجراءات برمتها.بدوره، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح أمس، أن مكاتب الصحة في البلاد سجلت 18 ألفا و773 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و120 وفاة.وجاء ذلك، وفقا لبيانات المعهد حتى الساعة 4:58 من صباح أمس، وربما تكون هناك تغييرات أو إضافات من جانب المعهد لهذه البيانات.يشار إلى أنه غالبا ما يقل عدد الحالات، التي يسجلها المعهد الأحد من كل أسبوع، نظرا لتراجع عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال العطلة الأسبوعية، وكان المعهد قد سجل 19 ألفا و185 حالة إصابة جديدة خلال يوم واحد الأحد الماضي، و67 حالة وفاة.وأوضح المعهد أمس، أن إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة، التي تم تسجيلها خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص، وهو ما يسمى بمعدل الإصابة الأسبوعي، بلغ على مستوى ألمانيا 165.6 مقابل 164.4 أمس الأول، و162.1 الأحد الماضي، فيما كان الرقم قد بلغ قبل أربعة أسابيع 28 آذار (مارس) الماضي 129.7.وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى ثلاثة ملايين و287 ألفا و418 حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء الربيع الماضي، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.وتابع المعهد بالقول إن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليوني و893 ألفا و900 شخص، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 81 ألفا و564 شخصا.