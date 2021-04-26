نحو فهم أفضل لارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل «1من 2»

أصبح ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل هاجسا عالميا مثيرا للقلق من المنظور المالي الاقتصادي الكلي. فمنذ بداية العام، زاد العائد الاسمي على سندات الخزانة المعيارية لأجل عشرة أعوام بمقدار 70 نقطة أساس تقريبا. ويعكس هذا في جانب منه تحسن آفاق الاقتصاد الأمريكي في ظل الدعم القوي من المالية العامة وتسارع التعافي من أزمة كوفيد - 19. وبالتالي، فإن الزيادة أمر متوقع. غير أن هناك عوامل أخرى قد تسهم أيضا في هذا الخصوص وتساعد على تفسير الزيادة السريعة في مطلع العام، ومن بينها، على سبيل المثال، قلق المستثمرين بشأن أوضاع المالية العامة وعدم اليقين الذي يكتنف آفاق الاقتصاد والسياسات.ولأن السندات الأمريكية هي الأساس لتسعير الدخل الثابت، كما أنها تؤثر في كل السندات تقريبا في العالم كله، فمن شأن حدوث زيادة سريعة ومستمرة في العائد أن يؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر وتشديد الأوضاع المالية على نطاق أوسع، ما يتسبب في اضطراب الأسواق الصاعدة وإرباك التعافي الاقتصادي الجاري. وفي هذه التدوينة، سنركز على العوامل الأساسية وراء تحركات العائد على سندات الخزانة، لمساعدة صناع السياسات والأطراف الفاعلة في السوق على تقييم الاحتمالات لأسعار الفائدة المتوقعة والمخاطر المرتبطة بها.وبشأن تحليل تحركات العائد فثمة عناصر مختلفة يعكسها العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام. فهناك عائد سندات الخزانة الحقيقي، وهو متغير بديل للنمو الاقتصادي المتوقع ومعدل تعادل التضخم الذي يقيس توقعات المستثمرين للتضخم في المستقبل. وبإضافة العائد الحقيقي إلى تعادل التضخم نصل إلى المعدل الاسمي.ومن المهم في هذا الصدد أن المعدلات التعادلية والعائدات الحقيقية لا تمثل توقعات السوق الحالية للتضخم والنمو فحسب. بل إنها تتضمن أيضا ذلك التعويض الذي يتطلبه المستثمرون مقابل تحمل المخاطر المصاحبة للعنصرين. وتتعلق علاوة مخاطر التضخم بعدم اليقين إزاء التضخم المستقبلي. أما العائد الحقيقي فيتضمن مكون علاوة المخاطر على العائد الحقيقي، الذي يعكس عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة وآفاق الاقتصاد في المستقبل. ومجموع الاثنين، الذي جرت العادة على تسميته علاوة الأجل، يمثل التعويض الذي يتطلبه المستثمرون مقابل تحمل مخاطر أسعار الفائدة المتضمنة في سندات الخزانة.إضافة إلى ذلك، فمن الممكن الاستفادة من تقسيم عائد سندات العشرة أعوام إلى أفقين زمنيين مختلفين، ذلك أن العوامل المؤثرة قد تكون مختلفة على المدى القصير مقارنة بالمدى الأطول: عائد الخمسة أعوام، وما تسميه الأسواق "عائد الخمسة أعوام البادئة بعد خمسة أعوام"، وهو يغطي النصف الثاني من أجل استحقاق السند البالغ عشرة أعوام.وكانت الزيادة التي حدثت أخيرا في عائد الخمسة أعوام ناتجة عن الارتفاع الحاد في معدل تعادل التضخم على المدى القصير. وترافق ذلك مع ارتفاع في أسعار السلع الأولية، في ظل الزخم المحقق في تعافي الاقتصاد العالمي، وكذلك تأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي نيته الحفاظ على موقف تيسيري للسياسة النقدية بغية تحقيق أهدافه المتعلقة بالتشغيل الكامل والاستقرار السعري.وفي المقابل، يرجع السبب الرئيس وراء الزيادة في عائد الخمسة أعوام البادئة بعد خمسة أعوام إلى الارتفاع الحاد في العائدات الحقيقية، ما يشير إلى تحسن آفاق النمو وما يبدو من ثبات كبير في معدلات تعادل التضخم على المدى الأطول.وبالنظر إلى هذه الأمور مجتمعة، يعكس ارتفاع معدل تعادل التضخم على مدار خمسة أعوام حدوث زيادة في كل من التضخم المتوقع وعلاوة مخاطر التضخم. وفي الوقت نفسه، يرجع أساس الارتفاع الحاد في العائد الحقيقي الأطول أجلا إلى ارتفاع علاوة المخاطر على العائد الحقيقي. ويشير هذا إلى درجة أكبر من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد والمالية العامة، وكذلك آفاق مشتريات الأصول من جانب البنك المركزي، إضافة إلى المحركات الأطول أجلا مثل الخصائص الديموغرافية ومستوى الإنتاجية... يتبع.