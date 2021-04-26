في عامها الخامس .. «الرؤية» بأبنائها تفاخر وبإنجازاتها تنافس

"ليست الألقاب هي التي تشرف الرجال، بل الرجال هم الذين يشرّفون الألقاب"، تنطبق مقولة الفيلسوف والمفكر الإيطالي نيكولو مكيافيلي تماما على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فحينما نصفه بـ"الملهم" و"مهندس الرؤية"، فليس ذلك وصفا يمكن أن يضيف شيئا إلى قائد واثق الخطوة، يواصل الليل بالنهار لتحقيق المستحيل، فيوم واحد دون إنجاز وتقدم، هو في قاموسه يوم ضائع.

حينما نعود إلى الأوراق للكتابة عن كل ما تحقق منذ إطلاق "رؤية 2030"، تبدو مهمة ليست سهلة على الإطلاق، ففي كل يوم نلمس تطورا جديدا في القطاعات والميادين التنموية، يقبض على زمام شعلتها قائد وعد السعوديين بالخير، واستعد لتحقيقها بخططه وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وها هو يوفي بالوعود، مشاريع وإنجازات متلاحقة لا يختلف اثنان على أهميتها.

تكمل رؤية السعوديين لعام 2030 عامها الخامس، وسط تحولات جذرية في الاقتصاد والثقافة والترفيه والرياضة، حتى اجتماعيا، تسلط "الاقتصادية" الضوء على ملامح وعلامات مهمة في مسيرتها.



"كورونا" تفشل في كبح طموحات المملكة

لم تنجح جائحة كورونا التي يعانيها العالم في كبح طموحات المملكة وخططها نحو مستقبل مزدهر يعيشه أفرادها في عام 2030.

فمنذ بداية العام الحالي، توالى إطلاق المشاريع والبرامج التنموية، ومنها الإعلان عن مدينة ذا لاين، المدينة الأنقى عالميا والأكثر ذكاء ضمن مشروع نيوم، وكذلك إطلاق مشروع جزر مشروع البحر الأحمر، وإطلاق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق شراكة القطاعين العام والخاص (شريك)، وافتتاح أول مشاريع الطاقة البديلة في سكاكا وسواها.

وفي هذا العام أيضا، أطلق الأمير محمد بن سلمان شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال، لتلحق بمشاريع أخرى يجري العمل فيها على قدم وساق لتكتمل وتدخل عجلة التنمية، مثل مشاريع نيوم، القدية، أمالا، البحر الأحمر، بوابة الدرعية، وغيرها من المشاريع التي تؤكد إرادة حقيقية في تحقيق النمو والاستدامة، والتطوير المتسارع الذي يشار إليه بالبنان.

وفي الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، التي تحدث فيها الأمير محمد بن سلمان عن مستقبل الرياض، أكد أن المملكة بصدد الإعلان عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض، لتصبح من أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم، حيث تناول ولي العهد مميزات العاصمة، وقال إن مدينة الرياض تشكل ما يقارب 50 في المائة من الاقتصاد غير النفطي السعودي، وتكلفة توفير الوظيفة بها أقل 30 في المائة من بقية مدن المملكة، وتكلفة تطوير البنى التحتية والعقارية في الرياض أقل 29 في المائة من المدن الأخرى، مؤكدا أن البنية التحتية في الرياض رائعة بسبب ما قام به الملك سلمان في فترة تجاوزت 55 سنة بإدارته للعاصمة والتخطيط لها، الأمر الذي ضاعف سكانها من 150 ألف نسمة، وصولا إلى 7.5 مليون نسمة.

كما سيعمل على إطلاق استراتيجية مدينة مكة المكرمة واستراتيجية المنطقة الشرقية وعسير، وكل المناطق أيضا قادمة في الطريق حسب الفرص والممكنات التي توجد بها.

وفي حديثه، أكد أن الاقتصادات العالمية ليست قائمة على الدول، بل هي قائمة على المدن، مشيرا إلى أن 85 في المائة من اقتصاد العالم يأتي من المدن، مضيفا أنه خلال الأعوام المقبلة سيكون 95 في المائة من اقتصاد العالم يأتي من المدن، ما يؤكد أن التنمية الحقيقية تبدأ من المدن، وقال إن الدولة تستهدف بشكل عام أن تكون الرياض من أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم، حيث إنها اليوم من أكبر 40 اقتصادا في العالم كمدينة، مضيفا: "نستهدف في الرياض أن نصل من 7.5 مليون نسمة إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة بحلول العام 2030. ونستهدف أن تكون الرياض من أميز المدن في العالم في جودة الحياة وفي السياحة وفي الخدمات بشكل أو آخر".

وأشار ولي العهد إلى أن الرياض تشكل 75 في المائة من الاقتصاد السعودي، وتشكل تقريبا أكثر من 30 في المائة من سكان السعودية، ولديها بنية تحتية متميزة، تستطيع أن تستوعب في الأعوام العشرة المقبلة من 15 إلى 20 مليون نسمة، موضحا أن العاصمة تعد أحد الممكنات الرئيسة للنمو الاقتصادي في السعودية وتوليد الوظائف، حيث يتم التركيز على النمو السكاني في المملكة على مدينتين رئيستين، هما الرياض ونيوم، وبقية المناطق يركزون بها على رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية وفرص الثورات الطبيعية وغيرها من الفرص، مضيفا: "سنعلن أكبر مدينة صناعية في العالم، ولدينا اليوم مدينة صناعية من أكبر المدن الصناعية، مربوطة بشبكات طرق، وستربط بشبكات قطارات مع جميع أنحاء المملكة وجميع دول الخليج وموانئها".

ومن الرياض الخضراء إلى الشرق الأوسط الأخضر، وهي مبادرة أطلقها ولي العهد لزراعة 40 مليار شجرة إضافية، وهي أكبر برنامج تشجير عالميا، إضافة إلى مبادرة السعودية الخضراء، التي ستجعل من المملكة قائدا للحقبة الخضراء المقبلة.



الاستثمار في مستقبل المملكة والعالم

منذ مارس 2015، تضاعفت الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة نحو ثلاث مرات، إذ وصلت إلى 570 مليار ريال إلى تريليون و500 مليار ريال، وهي قفزة هائلة، عمل على تحقيقها الأمير محمد بن سلمان، منذ أن قرر مجلس الوزراء ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة ولي العهد.

ويعول السعوديون على صندوق الاستثمارات في تغيير الوجه الاقتصادي للمملكة، فالصندوق أسس نحو 30 شركة، ووفر فرص عمل بلغت أكثر من 331 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة، وأطلق مشاريع عملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، فضلا عن استثمارات واعدة في الدفاع والطيران وصناعة السيارات والطاقة المتجددة والتعدين.

وفي كانون الثاني (يناير) العام الحالي، تعهد "مهندس الرؤية" الأمير محمد بن سلمان بضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، إذ يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك بعد اعتماد استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة.

ويستهدف الصندوق بحلول عام 2030 أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال، ومواصلة العمل كمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، مع غاية طموحة عبر عنها الأمير محمد بن سلمان بقوله: "غايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، ما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة وأن يرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميا".



السياحة

تستند "رؤية 2030" إلى السياحة كأحد المحاور والمقومات الرئيسة، جعلت من المملكة الوجهة السياحية الأسرع نموا في العالم، كما وصفها المجلس العالمي للسفر والسياحة.

فالسياحة السعودية شهدت اعتماد لوائح وقوانين وإصلاحات تنظيمية، أهمها صدور أمر ملكي بإنشاء وزارة للسياحة، وفتح الباب لاستقطاب السياح من خلال التأشيرة الإلكترونية، التي تمنح سياح 49 دولة تأشيرة الدخول للمملكة فوريا، وأصدرت في وقت قياسي 440 ألف تأشيرة، حتى آذار (مارس) 2020، بداية أزمة كورونا العالمية.

ولعل أبرز المحطات في قطاع السياحية، إنشاء صندوق التنمية السياحي برأسمال يبلغ 15 مليار ريال، لاستقطاب الاستثمارات وتمويل المنشآت السياحية، وجرى إقراض أكثر من 67 مشروعا سياحيا بقيمة أكثر من 200 مليون ريال، بحسب مقال لوزير السياحة أحمد الخطيب في "الشرق الأوسط" أمس.

ونتيجة لهذه الجهود، ارتفع مؤشر حجم الإنفاق السياحي من 130.5 مليار ريال في عام 2015 ليصل إلى 164.6 مليار ريال في عام 2019، بزيادة 26 في المائة، فيما كانت المواسم السياحية والبرامج المتنوعة شاهدا على هذا النمو، وصاحب ذلك إطلاق برامج تدريب وتأهيل للشباب، مثل حملة "مستقبلك سياحة" التي انطلقت في آذار (مارس) 2021، وستسهم في توفير 100 ألف وظيفة جديدة للكوادر الوطنية بحلول نهاية هذا العام، ضمن خطط لإضافة مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.

أما فيما يتعلق بالمشاريع، فقد أطلق ولي العهد شركة السودة للتطوير في منطقة عسير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، وتطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية، تقدم مرافق سكنية وترفيهية، واستغلال وجود أعلى قمة في المملكة بارتفاع يزيد على ثلاثة آلاف متر فوق سطح البحر، وعدد من المواقع التراثية.

ووفقا لبيان الصندوق، فإن الشركة الجديدة ستسهم بزيادة إجمالي الناتج المحلي تراكميا بـ 29 مليار ريال، بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص، وإيجاد ثمانية آلاف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.



تأكيد على دور الصناعات العسكرية

قطعت المملكة شوطا طويلا في برنامجها للتخصيص، ويهدف في مجمله إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة ورفع مستوى كفاءة الأصول والخدمات، عبر أطر ومعايير للحوكمة تضمن استفادة أطراف المصلحة كافة.

أما فيما يتعلق بالصناعات العسكرية، فقد أكد الملهم ومهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة أن الدولة بصدد توطين هذه الصناعة، والوصول لنسبة توطين تزيد على 50 في المائة من إنفاق الدولة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

ليس هذا فحسب، بل تتطلع المملكة لأن تكون من بين أفضل 25 شركة للصناعات العسكرية على المستوى العالمي، ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 14 مليار ريال بحلول عام 2030، فضلا على توفير 40 ألف وظيفة جديدة للمواطنين.

وتعزيزا لهذا التوجه، أبرمت المملكة شراكات عالمية مع رواد القطاع، وعلى رأس هذه الشراكات، توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - وشركة "لوكهيد مارتن" الأميركية في فبراير الماضي اتفاقية استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للسعودية ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن رؤية 2030.

وبموجب الاتفاقية ستمتلك الشركة 51 في المائة من أسهم المشروع المشترك، مقابل 49 في المائة لشركة لوكهيد مارتن، بينما ستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية، بما يساعد على بناء قطاع صناعات عسكرية مستدام ومكتف ذاتيا في المملكة.

ويهدف المشروع المشترك إلى تطوير القدرات في مجالات تقنيات التصنيع، وتقنيات البرمجيات، وتكامل الأنظمة، وكذلك في إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة الثابتة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، والأنظمة على متن السفن.



استثمار في جودة الحياة



أولت رؤية 2030 جانبا كبيرا لجودة الحياة، لذلك دفعت ببرامج وقرارات تؤدي في مجملها إلى زيادة السعادة، التي تحتل فيها المملكة المرتبة الأولى عربيا، فضلا عن رفع متوسط الأعمار، وخفض معدل الجريمة، ورفع نسبة ممارسي الرياضة، وتعزيز الرخاء بنمو دخل الفرد، وتمكين المرأة.

ويعد برنامج جودة الحياة المنبثق من الرؤية متكاملا في جوانبه الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتمشي جنبا إلى جنب مع المبادرات الاقتصادية الأخرى المتعلقة بتوفير الوظائف وانخفاض البطالة إلى 12.6 في المائة في آخر مسح، توفير السكن والذي رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 62 في المائة، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية وجوانب الرعاية الصحية.

وفي المجال الثقافي، تعمل وزارة الثقافة و11 هيئة منبثقة على إثراء ثقافة المجتمع، مع الاهتمام بالمبدعين والموهوبين، وتنمية القدرات في معاهد متخصصة أو الابتعاث الخارجي.

أما الرياضة، فصدر أمر بإنشاء وزارة للرياضة، تمكنت من استضافة مجموعة من أهم الأحداث الرياضية المتنوعة، مثل كأس السوبر الإيطالي في نسختي 2018 و2019 في مدينة جدة والعاصمة الرياض، وكأس السوبر الإسباني، وبطولة سوبر كلاسيكو التي ضمت أعرق منتخبين في العالم البرازيل والأرجنتين، والفوز أخيرا باستضافة دورة الألعاب الآسيوية "أسياد آسيا 2034"، وتنافس المملكة حاليا على استضافة كأس آسيا 2027، في منافسة يحسمها الاتحاد القاري في حزيران (يونيو) المقبل.

وأصبح رصيد المملكة الرياضي ثمينا في استضافة البطولات، ومنها رالي داكار، وبطولة فورمولا إي التي استضافتها الدرعية لعدة مواسم، وبطولة فورمولا 1 التي تستعد مدينة جدة لاستضافتها، ولا ننسى استضافة نزال الدرعية التاريخي في لعبة الملاكمة، إضافة إلى استضافة بطولة WWE للمصارعة الحرة، وبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوبال" التي احتضنتها المنطقة الشرقية، وبطولات التنس والجولف، فضلا عن مهرجان كأس السعودية للفروسية، أغلى سباق للخيل في العالم.

وبمبادرة من ولي العهد، تم سداد ديون كل الأندية السعودية، وتطوير الأكاديميات الرياضية لتنمية المواهب، ومن بينها أكاديمية "مهد" أضخم الأكاديميات الرياضية حول العالم.

اجتماعيا، حرص برنامج جودة الحياة على توفير فرص جديدة للمواطنين للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وأصبح بإمكان العائلات دخول الملاعب وحضور مباريات كرة القدم، وكذلك الحفلات الموسيقية، ودخول دور السينما بعد إعادة افتتاحها، فضلا عن إقامة مهرجانات نوعية، مثل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.