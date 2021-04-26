كيف يمكن إنتاج لقاح كورونا للجميع؟ «1من 2»

خلال الأسابيع الأولى من عام 2020، بدأ يتبادر إلى أذهان الناس أن مرض فيروس كورونا كوفيد - 19 ربما يكون "المرض إكس" الذي كنا نرهبه ونخشى مجيئه لفترة طويلة لكنه كان متوقعا، جائحة عالمية يسببها فيروس غير معروف. وبعد ثلاثة أشهر، أصبح أغلب سكان العالم رازحين تحت وطأة تدابير الاحتجاز والإغلاق، ومن الواضح أن مدى صحتنا يتحدد وفقا لمدى صحة جيراننا محليا، ووطنيا، ودوليا.ستكون الأنظمة الصحية القوية، وقدرات الاختبار الكافية، واللقاح الفعال المتوافر عالميا، عوامل أساسية في وقاية وحماية المجتمعات من كوفيد - 19. لكن ضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب لا يتطلب قدرا غير مسبوق من الاستثمار الجماعي فحسب، بل يتطلب أيضا نهجا مختلفا تماما.يتسابق الباحثون في الجامعات والشركات في مختلف أنحاء العالم لإنتاج لقاح. كان التقدم المحرز حتى الآن مشجعا: نحو أكثر 73 لقاحا مرشحا يجري حاليا استكشافها بنشاط أو إخضاعها للتطوير السريري، في حين دخلت خمسة لقاحات بالفعل مرحلة التجارب السريرية.يتلخص السبب الوحيد وراء تمكين هذه الجهود الهائلة في الاستثمارات العامة الضخمة، بما في ذلك من قبل المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة والتحالف من أجل إبداعات التأهب للأوبئة الذي أنشئ كمنظمة غير ربحية ممولة من القطاع العام بعد وباء إيبولا في الفترة 2014 ـ 2016 في غرب إفريقيا لدفع مشاريع البحث والتطوير المرتبطة بتطوير لقاح يمكن نشره أثناء الفاشيات المرضية.تلقى التحالف من أجل إبداعات التأهب للأوبئة حتى الآن 765 مليون دولار إضافية من مبلغ ملياري دولار المستهدف لتمويل تطوير لقاح كوفيد - 19 من حكومات متعددة. وقد استثمرت هيئة مشاريع البحث والتطوير الحيوية المتقدمة، وهي جزء من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، مبالغ كبيرة في مشاريع تطوير اللقاح مع شركة جونسون آند جونسون "450 مليون دولار" وشركة مودرنا "483 مليون دولار". ويعتزم الاتحاد الأوروبي تعبئة مزيد من التمويل العام للتصدي للجائحة في إطار مؤتمر التعهدات الذي يقام على شبكة الإنترنت في الرابع من أيار (مايو).لكن الاستثمار وحده لا يكفي. فلتحقيق النجاح، لا بد أن تكون عملية ابتكار اللقاحات بالكامل من مشاريع البحث والتطوير حتى الوصول إلى اللقاح، محكومة بقواعد واضحة وشفافة للمشاركة استنادا إلى أهداف ومقاييس المصلحة العامة. وهذا بدوره، يتطلب المواءمة الواضحة بين المصالح العامة العالمية والوطنية.تتلخص الخطوة الحاسمة الأولى في تبني نهج موجه نحو إنجاز المهمة وتركيز الاستثمارات العامة والخاصة على تحقيق هدف مشترك محدد بوضوح: تطوير لقاح أو لقاحات فعالة يمكن إنتاجها على نطاق عالمي بسرعة وإتاحتها عالميا بالمجان. يتطلب تحقيق هذا الهدف قواعد ثابتة بشأن الملكية الفكرية، والتسعير، والتصنيع، على أن يأتي تصميمها وإنفاذها بطرق تقدر قيمة التعاون والتضامن الدوليين، وليس المنافسة بين الدول.ثانيا، لتعظيم الأثر في الصحة العامة، يجب توجيه النظام البيئي للابتكار بما يتناسب مع استخدام الذكاء الجمعي لتسريع التقدم. يزدهر الإبداع العلمي والطبي ويتقدم عندما يتبادل الباحثون المعرفة ويتقاسمونها علنا، على النحو الذي يمكنهم من البناء على نجاحات وإخفاقات بعضهم بعضا بشكل لحظي.لكن معلومات تسجيل الملكية لا تتبع هذا النموذج. بل تعمل بدلا من ذلك على تشجيع المنافسة السرية، وتعطي الأولوية للموافقة التنظيمية في الدول الغنية على الإتاحة الواسعة النطاق والتأثير العالمي فيما يتصل بالصحة العامة، ويقيم الحواجز التي تحول دون الانتشار التكنولوجي... يتبع.خاص بـ "الاقتصادية"بروجيكت سنديكيت، 2020.