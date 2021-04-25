ألمانيا تدفع أكثر من 100 مليون يورو للمتضررين من انهيار توماس كوك

أعلن متحدث باسم وزارة العدل الألمانية اليوم أن الحكومة دفعت حتى الآن 103 ملايين يورو لتعويض العملاء المتضررين من انهيار مجموعة توماس كوك للسياحة. وأوضح أن هذا المبلغ توزع على 74 ألف حالة. وذكر أنه لم يتم دفع تعويضات بعد في 32 ألف حالة أخرى وفقا للوضع في 20 أبريل.

ووفقا للمتجدق فإن من المتوقع أن يحصل العملاء المتضررون الذين سجلوا على بوابة خاصة، على أموال التعويض في موعد أقصاه نهايةيونيو المقبل.

وكانت توماس كوك ألمانيا تأثرت بانهيار المجموعة الأم البريطانية في 2019 وتقدمت بطلب لإشهار إفلاسها وألغت رحلات محجوزة رغم كون هذه الرحلات كانت مدفوعة بشكل جزئي أو مدفوعة بالكامل.

وتضمن ألمانيا جزءا من نفقات عملاء الرحلات كاملة المصاريف وهو جزء لا تتحمله شركة التأمين السويسرية (زيورخ) ولا جهة ثالثة وشرط حصول العملاء على هذا الجزء هو إخطار إدارة التفليسة بحقهم في استرداد هذا الجزء وأن تقره شركة التأمين.