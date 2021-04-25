الصين : الأمل في أن تضغط الشركات الأمريكية لإلغاء الرسوم الجمركية

تأمل الصين فى أن تضغط الشركات الأمريكية على حكومتها لإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الصين والتوقف عن تعليق الإمدادات وقمع الشركات الصينية.

صرح بذلك شيه فنج وهو أحد نواب وزير الخارجية الصينى خلال اجتماع مع مسؤولين من كبرى الشركات الأمريكية الأسبوع الماضى بحسب "بلومبيرج". وقال إن الشركات الأمريكية هى صاحبة مصلحة فى التعاون الصيني الأمريكي.

وذكر أن المنافسة بين أكبر اقتصادين فى العالم يجب ألا تأخذ شكل مواجهة فى صراع حياة أو موت.ومن بين المشاركين فى اجتماع 22 أبريل، مسؤولون من غرفة التجارة الأمريكية فى شانغهاى وجنرال موتورز و فورد موتور ووالت ديزنى ودلتا اير لاينز ويونايتد ايرلاينز ويو بي إس.