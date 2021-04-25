تراجع ملحوظ في مبيعات مصانع المناديل الورقية بألمانيا

سجلت مبيعات مصانع الأوراق في ألمانيا تراجعا ملحوظا في مبيعات المناديل الورقية وذلك بسبب تداعيات التسوق الهستيري على هذه المنتجات في خضم أزمة كورونا على مدار العام الماضي.

وأوضح اتحاد مصانع إنتاج الأوراق في ألمانيا (في دي بي) في مدينة بون اليوم الأحد، أن مبيعات الأوراق الصحية في الربع الأول من العام الحالي سجلت تراجعا بنسبة 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أنه بعد اندلاع الأزمة، عمد كثير من المستهلكين إلى تخزين كميات كبيرة من المناديل الورقية الصحية، وخاصة ورق التواليت، وعلى إثر ذلك طلبت المحلات كميات كبيرة لا يزال منها جزء كبير في مخازن هذه المحلات في الوقت الراهن، وهو ما أدى إلى تراجع ملحوظ في مبيعات المصانع الألمانية المنتجة لهذه الأوراق، بحسب "الألمانية".

وتشمل الأوراق الصحية ورق التواليت والمطبخ ومناديل الجيب.

ونوه الاتحاد إلى استمرار اتجاهين آخرين في قطاع صناعة الورق، حيث واصلت مبيعات أوراق الجرافيك مثل ورق الصحف وورق الطباعة تراجعها الملحوظ في ظل عصر الرقمنة ووصلت نسبة التراجع إلى 12.1%، أما الاتجاه الآخر، فتمثل في استمرار ارتفاع مبيعات الأوراق والكارتون المخصصة لتعبئة المنتجات وذلك بفضل ازدهار التسوق عبر الإنترنت ووصلت نسبة الارتفاع إلى 6%.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع صناعة الورق في ألمانيا الذي يعمل به نحو 40 ألف شخص يعاني صعوبات كبيرة تتمثل في ارتفاع تكاليف المواد الخام وقلة مساحة الشحن داخل سفن الحاويات.