سهم "كهرباء السعودية" يسجل أعلى مستوى منذ يوليو 2006

سجل سهم "كهرباء السعودية" خلال تعاملات اليوم الأحد أعلى مستوى له منذ يوليو 2006، حيث يتداول السهم عند 26.2 ريالا بعد ارتفاعه بأكثر من 2 في المائة.

وبذلك يسجل السهم مكاسب سوقية منذ بداية العام الجاري تجاوزت 22 في المائة، فيما يحقق مكاسب منذ قاع مارس 2020 بلغت 80 في المائة.

فيما حققت الشركة خلال العام الماضي 2020 أرباحا صافية تجاوزت 3 مليار ريال، وبزيادة 118 في المائة عن العام الذي سبقه والتي بلغت 1.38 مليار ريال.

وكانت الشركة قد اعتمدت في نوفمبر 2020 إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء من بينها معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة.