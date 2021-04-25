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أحداث في صور

الهند تغرق في كورونا

الهند تغرق في كورونا

«أ. ب »

مصابة بكورونا تتلقى الأكسجين داخل سيارة في مدينة نيودلهي أمس، وسط نقص حاد في الأسرة داخل المستشفيات في الهند التي تعاني ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات.

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