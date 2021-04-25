اتهامات ألمانية لـ 15 من قيادات «فولكسفاجن» في فضيحة التلاعب بانبعاثات الديزل

وجه الادعاء العام الألماني اتهامات لـ 15 شخصا آخر في التحقيق في فضيحة التلاعب بقيم انبعاثات الديزل المتورطة فيها مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة للسيارات.وقال المدعي العام في مدينة براونشفايج، كلاوس تيسه، في تصريحات صحافية أمس، إن الاتهامات تطول عديدا من القيادات في المجموعة وإحدى شركات التوريد، وفقا لـ"الألمانية".وتدور الاتهامات حول المساعدة والتحريض على الاحتيال عبر التهرب الضريبي، والمساعدة والتحريض على شهادة الزور بشكل غير المباشر ودعايا مخالفة للقانون، ومن المنتظر أن تبت محكمة براونشفايج الإقليمية في قبول لائحة الاتهام، فيما أكد متحدث باسم المحكمة تسلم الملفات.وفي قضية مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي السابق وأربعة مديرين آخرين، أقرت المحكمة بالفعل لائحة الاتهام بتهمة الاحتيال التجاري والاحتيال الجماعي، ولكن تم إرجاء المحاكمة أخيرا إلى أيلول (سبتمبر) المقبل بسبب جائحة كورونا.وفي قضيتين أخريين متعلقتين بالتلاعب بقيم انبعاثات أكاسيد النيتروجين، وجه المدعي العام اتهامات لـ14 موظفا في "فولكسفاجن"، ومع ذلك، لم يتخذ قرار بعد بشأن بدء إجراءات المحاكمة الرئيسة، وتم الكشف عن فضيحة الديزل في سبتمبر 2015 نتيجة تحقيقات أجرتها سلطات بيئية وعلماء في الولايات المتحدة.وكانت قد قضت المحكمة الاتحادية الألمانية في مدينة كارلسروه أخيرا بتضمين التكاليف الإضافية الناجمة عن أقساط سيارات "فولكسفاجن" المعنية بفضيحة الديزل في مطالبات التعويض عن الضرر المقدمة من مالكي هذه السيارات.وقالت المحكمة إن المتضررين يجب اعتبارهم بشكل مبدئي وكأنهم لم يشتروا هذه السيارات أبدا، مشيرة إلى أن هذا يتضمن أيضا اعتبارهم أنهم لم يمولوا أبدا شراء هذه السيارات عن طريق قرض من بنك "فولكسفاجن"، وألزمت المحكمة الشركة بتوفير تكاليف التمويل الكاملة لهذه الفئة من مقدمي دعاوى التعويض في قضايا الديزل.وحسب شركة فولكسفاجن، فإن هذا الحكم سيؤثر في عدد يتألف من أربعة أرقام من القضايا، وأن متوسط قيمة تكاليف الأقساط في كل قضية يبلغ نحو 2000 يورو.وكانت أعلى محكمة ألمانية قضت قبل نحو عام بأن "فولكسفاجن" غشت عملاءها بشكل منهجي عن طريق محرك اي ايه 189، وقال قضاة المحكمة إنه إذا كان هؤلاء العملاء قد علموا بأن سيارات الديزل تصدر عوادم أكثر من تلك الصادرة في الاختبارات، لكان من المرجح أن يقرروا شراء سيارة أخرى.وبناء على ذلك صار للعملاء في أغلب الحالات الحق في إعادة السيارة، التي اشتروها مع استعادة ما دفعوه من أموال بعد خصم قيمة استخدام السيارة، ومنذ صدور ذلك الحكم توصلت "فولكسفاجن" إلى تسويات مع عشرات آلاف العملاء.