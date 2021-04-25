الاقتصادات والجائحة .. ندوب غائرة 



وجهت جائحة فيروس كوفيد - 19 ضربة موجعة إلى اقتصاد عالمي يعاني بالفعل الهشاشة. ومع أن النطاق الكامل للآثار البشرية والاقتصادية للجائحة لن يتضح قبل مرور بعض الوقت، فإن الخسائر في هذين المجالين ستكون كبيرة، وتجعل مواطن الضعف القائمة بالفعل على صعيد الاقتصاد الكلي لدول الأسواق الصاعدة والدول النامية عرضة لاضطرابات اقتصادية ومالية، وقد يحد هذا من قدرة وفعالية المساندة على صعيد السياسات في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.

حتى مع وجود مساندة من السياسات، فمن المتوقع أن تكون التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا طويلة الأمد، فقد أصبح كل شيء مرتبطا بمدى قدرة العالم على القضاء نهائيا على فيروس كورونا، وبسببه ألغيت ملايين الوظائف الدائمة ما أثر في معدلات أرقام البطالة عالميا. هذه الجائحة التي لم يتوقعها أحد، وضربت ولا تزال بقوة حول العالم، وفرضت معاييرها على الساحة الاقتصادية كما فرضتها في الميدان الاجتماعي، خصوصا بعدما تبين مدى الأضرار الناجمة على الإغلاقات الاقتصادية في كل مكان تقريبا. وكورونا، لا تزال حاضرة على الساحة، على الرغم من وصول عدد اللقاحات التي أعطيت بالفعل للبشر إلى أكثر من مليار جرعة، وهذا يعد تقدما كبيرا، في ظل تعاون دولي مقبول في هذا المجال الحيوي المحوري.

لكن الساحة لم تبرأ بعد من هذا الفيروس، حيث أوجدت تداعيات ليست آنية فحسب بل مستقبلية، وعلى هذا الأساس، فالساحة الدولية تعيش حالة من الترقب القاتلة أيضا، نظرا لعدم وضوح الرؤية بعد. خلال العام الماضي الذي أصبح يعرف بـ«عام الوباء»، شهد الاقتصاد العالمي بعض التحسن، ولكنه كان قصير المدى، بل لا يمكن التعويل عليه، لأنه أولا كان هشا، ولأنه أيضا جاء لأسباب مناخية لا علاقة لها باللقاحات التي لم يكن لها وجود وقتها.

وهذا التحسن استند أيضا إلى الآثار التي تركتها برامج التحفيز الوطنية في أغلبية البلدان، التي بلغ مجموعها 26 تريليون دولار، فضلا عن التسهيلات التي قدمتها الدول الكبرى أو الدائنة إلى الدول المدينة، بما في ذلك تجميد السداد، وتخفيض مستويات الفائدة وغير ذلك من أدوات وفرت انفراجا جزئيا في عز الأزمة التي جلبتها الجائحة. لكن الأزمة ما زالت قائمة، وستلقي بظلالها لأعوام على الساحة الدولية، خصوصا فيما يتعلق بالأعباء المالية التي خلفتها برامج التحفيز نفسها.

وخلال الأمد القصير، فإن اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، التي يرجح أن تكون الأشد تضررا اقتصاديا، هي تلك التي تعاني ضعف أنظمتها الصحية، أو تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة أو السياحة أو تحويلات المغتربين من الخارج، أو تعتمد على صادرات السلع الأولية، أو التي تعاني مواطن ضعف مالية. وفي المتوسط، تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية ارتفاع مستويات ديونها عما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للضغوط المالية.

الاقتصاد العالمي لم يكن قبل الجائحة في حالة جيدة، فالنمو كان متواضعا، والتوترات التجارية بين الدول الكبرى كانت سائدة على الساحة، والحمائية ارتفعت بمعدلات كبيرة هنا وهناك، لكن في النهاية كان يحقق النمو بصرف النظر عن مستوياته. ولو تم القضاء على فيروس "كورونا" نهائيا اليوم، فإن الندوب ستبقى في "جسم الاقتصاد العالمي لفترة طويلة، لأسباب عديدة، من بينها، أن معدلات البطالة ارتفعت إلى مستويات هائلة، حتى أن بعض القطاعات خرج نهائيا من السوق، بفعل الجائحة.

أضف إلى ذلك، الديون السيادية التي تراكمت بمستويات عالية أيضا، حيث تجاوزت في معظم الدول المتقدمة مثلا ناتجها المحلي الإجمالي، فضلا عن الديون التي تضرب أصلا الاقتصادات في أغلبية الدول الفقيرة، إلى جانب طبعا الفوارق الاجتماعية الكبيرة التي أحدثتها الجائحة. بالطبع الآثار التي يتركها فيروس كورونا متفاوتة بين دول وأخرى، ومنطقة وأخرى، إلا أن الدول الفقيرة ستعاني لفترات أطول الندوب في اقتصاداتها، ولا سيما الآثار جراء توقف حركة التجارة تماما لفترة طويلة.

سينتهي الانكماش دون شك، وستعود عجلة النمو إلى الحركة مرة أخرى، وسيتم التعافي، لكن الآثار السلبية ستكون طويلة الأمد. بعض الخبراء، يعتقدون أن هذه الآثار ستظل باقية لعقود من الزمن، خصوصا في الدول التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، فالناتج المحلي الإجمالي العالمي سجل خلال العام الماضي أكبر تراجع له منذ الكساد الكبير الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي.

ولهذا التراجع آثاره المستقبلية في الجميع، لكن في النهاية، فإن الاقتصادات المتقدمة ستتمكن بصورة أسرع من التخلص من ندوب الجائحة عليها، والأمر لن يكون كذلك في معظم الدول النامية أو تلك التي توصف بالأشد فقرا. كورونا ستنتهي دون شك، ولكن آثارها ستبقى لأعوام طويلة، وستزيد بالطبع من الضغوط على الاقتصاد العالمي بشكل عام.