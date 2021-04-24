تسجيل أول إصابة بنسخة كوفيد المتحورة الهندية في سويسرا

أعلنت السلطات الصحية السويسرية السبت تسجيل أول إصابة في البلاد بنسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يرجع إليها السبب في الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في الهند، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

قال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا في تغريدة "تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 في سويسرا"، مضيفا أنها اكتشفت لدى شخص كان متوقفا في أحد مطارات البلاد.