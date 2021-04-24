الإعلان عن إنتاج أول حافلة تحمل شعار "صُنع في سلطنة عمان"

قال الرئيس التنفيذي لشركة "كروة موتورز" في سلطنة عمان الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي إن الشركة تستعد في الوقت الحالي لإنتاج أول حافلة من مصنعها الكائن بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم ن البلوشي قوله إن الشركة تخطط لإنتاج ما لا يقل عن 200 حافلة خلال العام الجاري وستكون الحافلات المشار إليها من نوع حافلات المدارس المتطورة، غير أن الشركة لن تكتفي بهذا النوع من الحافلات، إذ إنها سوف تنتقل لاحقا إلى حافلات المدينة وحافلات الخطوط الطويلة، بحسب "الألمانية" .

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع في مراحله الأولى تبلغ 500 حافلة سنويا، غير أن الإنتاج السنوي بعد المرحلة الأولى سيتراوح بين 500 حافلة إلى 700 حافلة.

وقال البلوشي إن إنتاج الحافلة الجديدة ، التي تحمل العلامة التجارية "KARWA" والمكتوب عليها "صُنع في سلطنة عمان" ، ليس بالأمر الهيّن، موضحا أن الشركة هيأت 40 محطة عمل داخلية يقوم العاملون فيها بتشكيل وصناعة الحافلة وتركيب أجزائها المختلفة وصبغها وفحص جودتها.

ووفق الوكالة ، يعد المصنع أحد الاستثمارات الاستراتيجية بين سلطنة عمان ودولة قطر عبر إسهام جهاز الاستثمار العماني بحصة 30 % ، وشركة مواصلات قطر بحصة 70 %.