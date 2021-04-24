ماليزيا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح أسترا زينيكا

ذكرت وكالة برناما الماليزية الرسمية للأنباء اليوم أن ماليزيا تسلمت 268800 جرعة من لقاح أسترا زينيكا مساء الجمعة، وهي الدفعة الأولى التي تتلقاها من هذا اللقاح.

وقال وزير الصحة أدهم بابا إنه تم شراء هذه الدفعة من خلال مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات.

وأضاف قائلا للصحفيين "مبادرة كوفاكس أرسلت اللقاح من كوريا الجنوبية وسوف نحفظه في مركز التخزين المخصص لذلك"، بحسب "رويترز" .

كانت ماليزيا قد حصلت على موافقة مشروطة على استخدام لقاح أسترا زينيكا في مارس ، لكنها راجعت الأمر بعد أن وجدت وكالة الأدوية الأوروبية أن حدوث تجلطات دموية غير معتادة مصحوبة بانخفاض صفائح الدم من الآثار الجانبية النادرة للقاح.

وقال أدهم إنه تقرر الشراء بعد الحصول على موافقة الوكالة الوطنية للرقابة على المنتجات الدوائية.